Главное в музыке за неделю: Сергей Жуков на Пикнике «Афиши», Viperr распались

Летние фестивали волна за волной объявляют своих артистов, между хип-хоп-музыкантами Kai Angel и 9Mice произошла размолвка, а рэпер Lil Pump едет на подмогу Offset на концерт в Москву. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Пресс-служба Пикника «Афиши»; соцсети Kai Angel и 9Mice; Globallookpress; Рамблер

Новости недели

Фестиваль Пикник «Афиши» х Сбер объявил вторую волну артистов

© Предоставлено организаторами фестиваля

К числу московских хедлайнеров присоединились «Руки Вверх!». Группа Сергея Жукова выйдет на главную сцену в Коломенском 21 июня. Гости фестиваля также увидят выступления Uma2rman, «Совы» и «Сироткина». В Санкт-Петербурге на территории Елагина острова 9 августа к лайнапу главной сцены присоединится рок-группа «Танцы Минус». Узнать полный список артистов второй волны и других активностей фестиваля можно в новости.

Пикник «Афиши» х Сбер объявил вторую волну артистов

Рэперы Kai Angel и 9Mice объявили о прекращении сотрудничества

© Соцсети Kai Angel и 9Mice

Kai Angel и 9Mice

Молодые рэперы Kai Angel и 9mice, известные как Viperr, объявили о конце совместной деятельности. В своих соцсетях Kai Angel отметил, что решение давно назревало и принято совместно. Рэпер также рассказал о конфликтах с его коллегой, которые возникали в ходе совместного турне. 9mice в свою очередь признался, что узнал о распаде из соцсетей. После окончания турне рэперы планируют развивать сольное творчество. Последний концерт Viperr пройдёт во Владивостоке 23 мая.

Рэпер Lil Pump выступит на концерте Offset в Москве

© Ollie Millington/Rmv/www.globallookpress.com

Lil Pump

Американский рэпер Lil Pump выступит в качестве специального гостя на концерте хип-хоп-исполнителя Offset. Шоу пройдёт 14 июня в МТС Live Холл в Москве. Концерт Offset уже дважды переносился, поэтому организаторы обещали привезти дополнительную звезду. По их словам, Lil Pump не потребовал большого гонорара, а его райдер оказался весьма скромным. Туда вошли «вода Fiji комнатной температуры, охлаждённая кола, обед для команды и много зубной нити».

Райдер: что это такое и из чего он состоит

Moscow Jazz Festival 2025 объявил имена участников

© Предоставлено организаторами фестиваля

Один из крупнейших джазовых фестивалей мира пройдёт с 9 по 15 июня в Москве. Зрителей ждут выступления 1000 артистов, в число которых войдут легенды жанра, зарубежные звёзды и перспективные коллективы. Среди хедлайнеров в 2025 году: Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, американка Вероника Свифт, Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд» и другие. Выступления пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского, в саду «Эрмитаж», на ВДНХ, парках «Зарядье» и «Музеон», в Царицыне и на других площадках.

На «Евровидении» вспомнили о «Бурановских бабушках»

© Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

В телетрансляции Международного музыкального конкурса «Евровидение» неожиданно появился отрывок с выступлением «Бурановских бабушек». Российский фолк-коллектив, исполняющий песни на удмуртском, участвовал в «Евровидении» 2012 года. Тогда им удалось установить один из рекордов конкурса. Суммарный возраст шести артисток на сцене составлял 403 года. Фрагмент с «Бурановскими бабушками» фигурировал в репортаже о различных рекордах в истории «Евровидения».

Релиз недели

Turbosh — НЕИСТОВЫЙ

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Группа Turbosh выпустила свой второй альбом под названием «НЕИСТОВЫЙ», где практически каждый трек записан с участием гостевых артистов — LOVEBLAST, Ella и других. Коллектив в своём духе продолжает совмещать цепкие вокальные поп-мотивы с задорной танцевальной электроникой.

Материал недели

Раскрыты имена самых перспективных музыкантов до 30 лет

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Светлана Чертищева (BETSY) и Мария Янковская

Российское бизнес-издание Forbes представило лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30», где есть отдельная номинация для перспективных артистов до 30 лет. «Рамблер» поговорил с составителями списка, попавшими туда исполнителями и музыкальным экспертом и узнал, как работает рейтинг и какое влияние он оказывает на карьеру.