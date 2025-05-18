Новая музыка на русском: ANNA ASTI, Леонид Агутин и SEREBRO

Главная царица российской поп-музыки ANNA ASTI показывает свою слабую сторону, Леонид Агутин ностальгирует по некой Оле, а гёрлз-бэнд SEREBRO мучается из-за противоречивой любви. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Страница ANNA ASTI, Леонида Агутина, группы SEREBRO в VK; Рамблер

Синглы

ANNA ASTI — «Высшие силы»

© Страница ANNA ASTI в VK

Жанр: поп.

Певица ANNA ASTI, известная своим гимном для сильных и независимых женщин «Царица», иногда тоже может быть слабой. В новом треке «Высшие силы» артистка неожиданно признаётся, что боится «снова упасть на дно», а точнее, поддаться мужскому влиянию. Хрупкую натуру ANNA ASTI также раскрывают нежные вокализы. Про свои фирменные дип-хаус-биты певица не забывает, что даёт песне все шансы стать хитом для вечеринок. Как написала сама ANNA ASTI в соцсетях, этот сингл посвящён непростому периоду в её жизни. Уже скоро певица раскроет все свои скрытые стороны, ведь 30 мая должен выйти её новый альбом.

SEREBRO — «Дай мне шанс»

© Страница группы SEREBRO в VK

Жанр: поп.

В конце прошлого года культовая поп-группа SEREBRO возродилась в новом составе. С того момента гёрлз-бэнд под руководством Максима Фадеева постоянно напоминает о себе, выпуская свежие треки и обновлённые версии старых хитов. В сингле «Дай мне шанс» SEREBRO поют о любви, которая больше запутывает, чем даёт ответы. Холодную атмосферу поддерживают энергичные EDM-биты. За эмоциональность в треке отвечает цепляющий припев, в котором свои голоса объединяют все три участницы коллектива сразу.

Леонид Агутин — «Оля»

© Страница Леонида Агутина в VK

Жанр: поп.

Леонид Агутин продолжает выпускать синглы в поддержку своего грядущего альбома «Н.В.Л.», релиз которого намечен на 23 мая. В этот раз он порадовал поклонниц с именем Оля, которые уже активизировались в комментариях в его соцсетях. По сюжету композиции герой спустя много лет встречает девушку Олю, которая осталась такой же прекрасной, как и была. Для ностальгической темы Агутин выбрал жизнерадостное фанковое звучание с большим количеством инструментальных партий. А фортепианное соло в кульминационном моменте трека и вовсе отсылает к джазу.

SERYABKINA — «2 процента»

© Страница SERYABKINA в VK

Жанр: поп.

В своих соцсетях певица Ольга Серябкина, известная также как экс-участница SEREBRO, заявила, что открывает новую музыкальную главу в творчестве. «Мой новый звук отражает то, как я чувствую себя сегодня внутри — сексуально, дерзко, откровенно и открыто для своего слушателя», — написала она. Её сингл «2 процента» действительно не похож на предыдущие нежные песни артистки. В нём Серябкина поёт о том, как страдает по бывшему возлюбленному. Эмоциональную тему, не раз поднимавшую российских певиц в топы чартов, Серябкина разбавляет танцевальными хаус-битами.

MAYOT — «Спотыкаюсь на ней»

© Страница MAYOT в VK

Жанр: хип-хоп.

MAYOT относится к редкому классу рэперов, которые могут петь о женщинах с хоть каким-то уважением и без упоминания больших денежных сумм. В треке «Спотыкаясь на ней» артист рассказывает о девушке, которая вновь и вновь приковывает его внимание. Тягучие биты и поп-звучание добавляют этой песне мелодичности, а неспешная вокальная манера MAYOT делает сингл идеальным саундтреком спокойных вечеров.

алёна швец., Саша Мусор — «Солнышко»

© Страница алёны швец в VK

Жанр: поп.

Алёна Швец, которая раньше пела песни о высоких чувствах под гитару, усложнила своё звучание. Вместе с певицей Сашей Мусор она выпустила песню, в которой накал достигается за счёт электронных битов, хотя и тихие акустические партии в ней тоже встречаются. При этом нежность Алёны Швец никуда не пропала. Песня посвящена «солнышку», которое «греет крайне нестабильно». Под этой метафорой можно легко разглядеть эмоциональные качели, которые часто привносят искринку в романтические отношения.

KISO — LEGEND

© Страница KISO в VK

Жанр: хип-хоп, R&B.

Певица и рэперша KISO, ранее известная как Kristina Si, выпустила песню об отношениях, которые хочется держать в секрете. Плавное звучание трека наравне с томным вокалом артистки создают интимную атмосферу. В аранжировке композиции одна из главных ролей принадлежит саксофону, который добавляет романтики в и без того чувственную песню.

таислогвиненко — «Ветер»

© Страница таислогвиненко в VK

Жанр: инди-поп.

Певица Таис Логвиненко, выступающая также под псевдонимом tAISh, представила заглавный сингл для грядущего фильма Сергея Члиянца «Ветер». Как написала в своих соцсетях артистка, она придумала мелодию сразу же, как только прочитала стихи Полины Орынянской. Главное оружие этой песни — минималистичное звучание инструментов. Благодаря ему в центре внимания остаётся голос Таис, который покоряет своей эмоциональной палитрой и хрупкостью.

Альбомы

«Винтаж» — F63.9

© Страница группы «Винтаж» в VK

Жанр: поп, электроника.

F63.9 — это номер психического диагноза, который определяется как «Расстройство привычек и влечений неуточнённое». Но в сети долгое время ходили слухи, что под этими цифрами на самом деле скрывается любовь, которую наконец-то признали заболеванием. Вероятно, этот факт хотела обыграть группа «Винтаж», выбирая название для своего альбома.

В лонгплей вошли девять ремиксов на хиты коллектива, среди которых — «Знак водолея», «Микки», «Роман», «Плохая девочка» и другие. Пусть это не новые песни, но звучат треки очень свежо, показывая «Винтаж» во всей электронной красе. В пластинке приняли участие музыканты Padillion, Dvrst, Mxds, Зараза, hosy, Alex Davia, Shumno, Fargo, Boris Redwall, Травма и Skidri.

«Тальник» — «Любовь и сладкие духи прохожих»

© Соцсети группы «Тальник»

Жанр: инди-поп.

Каждый релиз группы «Тальник» отличается от предыдущего. В этот раз они сконцентрировались на светлом чувстве любви, благодаря чему альбом наполнен нежным звучанием. С ним отлично сочетаются тексты песен, богатые на живописные образы.

Неизменным остались дискомфортные эксперименты «Тальника» с формой композиций, нарушающие привычный ход мелодии. В каждом треке есть свои неожиданности. Например, в «Вишнёвом клоуне» на мягкий вокал накладывается жёсткий дисторшн, а в середине песни «Чувствую или думаю» ломается ритм.

«4 марта» — «Коробка»

© Страница группы «4 Марта» в VK

Жанр: инди-рок.

Все треки из нового альбома группы «4 марта» посвящены отчуждению от мира и закрытию себя в «коробке». Несмотря на общую меланхолию лирики, музыка в лонгплее чаще всего, наоборот, весьма энергична из-за яркой ритм-секции. Такое противоречие даёт некую надежду после прослушивания.

По звучанию пластинка напоминает классику российского рока, потому что в ней нет перегруженных гитар и примесей других жанров. Сложности альбом достигает благодаря витиеватым сольным партиям инструментов, не перебивающих спокойное течение композиций.

Asenssia — «Метеор»

© Страница Asenssia в VK

Жанр: синти-поп.

Певица Asenssia представила свой дебютный альбом «Метеор», в который вошли семь треков. Главной темой, проходящей через всю пластинку, стала любовь: к другому человеку и к самой себе. Asenssia смотрит на это чувство с необычной стороны, экспериментируя с мрачным звучанием синтезаторов. А тягучий вокал, сопровождаемый чёткими битами, погружает слушателей в спокойное настроение.

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