Рэпер Джарахов выпустил свой самый личный альбом «Эл»

Российский рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, известный своими лёгкими и юмористическими треками, отошёл от привычного амплуа в альбоме «Эл». Пластинка состоит из 14 треков, среди которых есть совместные песни с PIZZA, FEDUK, MONA, Loc-Dog, NAVAI, Бастой и Твоей молодостью.

© Страница Джарахова в VK; Рамблер

Выпускать альбом, названием которому служит имя исполнителя, — дело рискованное, потому что обычно такие лонгплеи у артистов бывают раз в жизни. Но Эльдар Джарахов подошёл к работе над релизом ответственно и представил свою самую личную пластинку. В соцсетях он описал её так: «Этот альбом как разговор с близким человеком. Без фильтров, без притворства. Просто я настоящий».

Эльдар Джарахов — очень многогранная личность. Его всегда мотало между рэпом и поп-музыкой, между напускным юмором и искренностью. Всё это отражается в альбоме, в котором очень чётко простроена композиция.

Открывает пластинку трек «Секция римского типа». В нём Джарахов делится подробностями своего детства, сразу же отбрасывая шутки в сторону: «Мама с папой ругаются, но чё нам делить, если у нас двадцать квадратов на четверых?» За ним идут позитивные песни «Это пройдёт» и «Оптимист :)». По поводу последней в интервью для Яндекс Музыки Джарахов сделал неожиданное признание: в припеве поёт не он, а певица MONA, голос которой пропустили через нейросеть. Есть ощущение, что не только в этой композиции музыкант заигрывал с ИИ. Временами его вокал звучит очень необычно.

За романтику в лонгплее отвечали песни «Париж» и «Звони, когда захочешь». Композиция «Животный мир» стала переходной к двум агрессивным трекам, резко выделяющимся в альбоме: «ЭЙ КАРЛИК» и «Рэп / Блокеры 2». Они напоминают самый типичный рэп, только с уклоном в самобичевание. В «ЭЙ КАРЛИК» даже есть куплет хип-хоп-артиста Славы КПСС, который по каким-то причинам не указан официально.

Последняя часть альбома уже наполнена грустью и меланхолией. Сильные эмоции могут вызвать песни «Ма» и «Горят сердца», посвящённые родителям. Закрывает пластинку трек «Тысячи», в котором Джарахов размышляет о своём успехе.

С точки зрения сторителлинга лонгплей «Эл» сделан качественно, потому что он представляет масштабную картину об одном человеке. Если в начале и можно испытывать к ней недоверие, то в конце скепсис спадает. Треки сделаны по лекалам хитов, поэтому, вероятно, они понравятся большому количеству людей и какое-то время покрасуются в хит-парадах.

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