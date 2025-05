Зарубежные новинки недели: Snoop Dogg и Chuck D, Wolf Alice, Little Simz

На этой неделе рэперы Snoop Dogg и Chuck D выпустили по альбому: один получился спокойным, другой — агрессивным. Хип-хоп-артистка Little Simz призывает слушателей сохранять молодость в сердце, а вокалистка инди-рок-группы Wolf Alice — цвести, невзирая ни на что. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Little Simz — Young

Жанр: хип-хоп.

Британская рэперша Little Simz выпустила третью песню с грядущего альбома Lotus, премьера которого намечена на 5 июня. В новой композиции артистка читает рэп под партию бас-гитары, характерную для современного постпанка. В тексте композиции 31-летняя артистка призывает слушателя всегда оставаться молодым и не бояться творить глупости.

Laufey — Tough Luck

Жанр: ностальгический соул.

26-летняя исландская певица Лэйвэй раскрыла дату премьеры третьего лонгплея. A Matter Of Time выйдет 21 августа, Tough Luck — уже второй сингл в его поддержку. Это душевная, уютная композиция, вдохновлённая классической поп-музыкой 60-х. Её текст подробно рассказывает о любви, которая подходит к неприятному финалу. Певица не скупится на детали. К примеру, обвиняет партнёра в том, что он почти убедил её в «тупости её музыки и акцента».

В 2024-м Лэйвэй сумела получить премию «Грэмми» в номинации «Лучший традиционный поп-альбом». Сегодня она твёрдо настроена рассказать молодому поколению о джазе, классической музыке и других культурных сокровищах прошлого. Новый сингл — отличный пример, как этого можно добиться.

Wolf Alice — Bloom Baby Bloom

Жанр: джаз-рок.

Обласканная музыкальными критиками инди-рок-группа Wolf Alice вернулась с первой песней за три года. В Bloom Baby Bloom вокалистка Элли Роуселл сравнивает себя с прекрасным цветком, вынужденным существовать рядом с грязью. Под ней, судя по всему, понимаются ненавистники и просто недалёкие люди. Композиция выстроена вокруг мажорного фортепиано и записана в джазовой стилистике с лёгкой примесью рока. Роуселл вдохновлялась вокальной манерой фронтмена Guns’n’Roses Эксла Роуза — и это действительно слышно.

Новый альбом Wolf Alice получил название The Clearing. Он выйдет 29 августа и станет для группы первым релизом на крупном лейбле Columbia Records.

Adept — Heaven

Жанр: металкор.

Шведская металкор-группа Adept, не выпускавшая новую музыку с 2016 года, внезапно вернулась с новым синглом. Heaven рассказывает полноценную историю от гнева и обиды на близкого человека до прощения. Аранжировки делают песню эмоционально достоверной. В агрессивных куплетах слышны обвинения, в мелодичных припевах и аутро — хрупкая надежда, что всю злость удастся оставить в прошлом. Отличное напоминание, что металкор может быть не только злым, но и по-настоящему красивым.

Альбомы

Chuck D — Radio Armageddon

Жанр: политически заряженный рэп.

Для кого: для недовольных тем, что происходит в мире.

Хип-хоп-музыкант Чак Ди, известный как лидер группы Public Enemy, выпустил новый сольный альбом. Radio Armageddon — это концептуальная пластинка, представленная в форме прямой трансляции с честной, бесстрашной радиостанции. Рэперы, номинально играющие роль радиоведущих, раскрывают неприятную правду о современности и вдохновляют ей сопротивляться.

Люди, увлечённые новостями политики, наверняка узнают тут немало символов нынешней повестки: от стены, которая должна разделить США и Мексику, до переигровки слогана Make America Great Again. Если не вслушиваться в слова, можно просто насладиться стильными аранжировками и цепляющими сменами настроения — как если бы вы и правда переключали разные радиостанции между собой.

Snoop Dogg — Iz It A Crime?

Жанр: расслабленный хип-хоп.

Для кого: для мудрецов, которые хотят делиться опытом с юным поколением.

Легендарный хип-хоп-артист Snoop Dogg, выпустивший альбом Missionary только в прошлом декабре, опубликовал новый лонгплей без предварительных анонсов. В отличие от коллеги по жанру, Снуп не критикует общество, а размышляет о роли человека в нём. А именно — о себе самом.

Не так давно рэпер попал в рейтинг ста самых влиятельных людей по версии журнала TIME, так что его апломб Короля Запада, мелькающий в текстах, не лишён смысла. Будучи легендой жанра, Снуп обращается к молодым артистам и напоминает, что ругаться с ним не стоит, иначе он быстро напомнит, где дверь. В треке Unsung Heroes артист упоминает имена коллег по хип-хопу и даже намекает, что в противостоянии Дрейка и Кендрика Ламара поддерживает последнего.

Есть здесь и сентиментальные моменты: к примеру, в треке What’s Hattnin рэпер обращается к старому приятелю и благодарит его за поддержку, а в You Want It All и Can’t Get Enough превращается в нежного романтика. Благодаря в меру спокойным аранжировкам и ненапряжной манере музыканта читать рэп пластинка звучит приятно. Альбом длится чуть дольше часа, но для поклонников Снуп Догга это время наверняка пролетит незаметно.

