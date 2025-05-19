Российский пианист прошёл в финал престижного международного конкурса

Российский пианист Сергей Танин прошёл в финал международного Конкурса имени королевы Елизаветы. В 2025 году смотр проходит в Брюсселе с 5 мая по 11 июня.

© sergeytanin.com; Рамблер

В полуфинале все участники исполняли произведения канадского композитора Аны Соколович, сочинённые специально для музыкального конкурса. 30-летний Танин вошёл в список финалистов из 12 пианистов. Финал конкурса пройдёт с 26 по 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет смотра. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте мероприятия. Финалисты исполнят созданное для конкурса произведение Криса Дефорта Music for the Heart, а также концерт с оркестром.

Международный конкурс имени королевы Елизаветы имеет репутацию одного из самых масштабных и авторитетных. Ему дала старт в 1937 году бельгийская королева Елизавета, умело игравшая на скрипке. Во время Второй мировой войны конкурс прерывался более чем на десять лет, но с 1951 снова был запущен. В настоящий момент состязание проводится по четырём номинациям: скрипка, фортепиано, академический вокал, композиция. По каждой из них смотр проходит раз в четыре года.

Советским музыкантам доводилось побеждать в Международном конкурсе имени королевы Елизаветы. В 1937 году это сделал Давид Ойстрах, а в 1951-м — Леонид Коган.

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