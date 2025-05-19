Фестиваль «Наши в городе» пройдёт в Москве 26 и 27 июля

26 и 27 июля в кинопарке «Москино» состоится фестиваль «Наши в городе». С 12:00 до 22:00 перед зрителями будут выступать отечественные артисты и ведущие «Нашего радио».

© Страница кинопарка «Москино» в VK; Рамблер

Посетители фестиваля смогут услышать музыкальные новинки, а также поучаствовать в постановочных съёмках и фотосессиях. Для детей будут подготовлены батуты, творческие мастер-классы, игры на свежем воздухе и другие мероприятия. Об этом сообщает портал mos.ru.

Фестиваль «Наши в городе» проводится с 2002 года в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают создатели одного из крупнейших опен-эйров «Нашествие». Ранее его участниками становились такие культовые музыканты, как Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, группы «Ария», «Пилот», «Секрет», «Ундервуд» и «Мураками». Кто выступит на фестивале в этом году, пока неизвестно.

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