Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и другие выступят на III летнем фестивале «Зарядье»

III Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт со 2 июня по 5 июля 2025 года. Гостей ждут выступления Ильдара Абдразакова, Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, Ольги Перетятько и многих других.

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На открытии прозвучат арии из опер Верди и Моцарта. Бас-баритон Эрвин Шротт даст концерт совместно с Московским государственным симфоническим оркестром под руководством дирижёра Ивана Рудина, сообщает InterMedia.

6 и 8 июня пройдёт премьера оперы Мусоргского «Борис Годунов» в сценическом исполнении. Знаменитый бас Ильдар Абдразаков исполнит заглавную партию.

15 июня в Большом зале «Зарядья» состоится гала-концерт звёзд современного исполнительского искусства: тенора Сергея Скороходова, скрипача Павла Милюкова, виолончелиста Сергея Ролдугина и других.

18 июня в программе фестиваля выступление Болгарского хора New Bulgarian Voices.

23 июня гостей ждёт концерт ансамбля Marimba Plus, где можно будет услышать музыку разных культур со всего мира.

28 июня российские солисты Семён Саломатников на трубе и Денис Мацуев на фортепиано выступят с музыкой композиторов XX века. В этом им поможет Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Алексея Рубина.

29 июня выступит известный венгерский скрипач-виртуоз Роби Лакатош.

4 июля пройдёт концерт с номерами из различных опер в исполнении трёх контратеноров — Андрея Немзера, Вадима Волкова и Ивана Бородулина.

На закрытии 5 июля в Большом зале гости увидят оперу «Царская невеста» Римского-Корсакова. Главные партии исполнят сопрано Ольга Перетятько и тенор Сергей Скороходов. Сопровождать их будут Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова и Фестивальный симфонический оркестр.

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