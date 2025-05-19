Альбом группы Sleep Token установил несколько рекордов для рок-музыки

Новый альбом Even In Arcadia группы Sleep Token стал самым продаваемым хард-рок-альбомом за последние два года и побил рекорд по стримам, собрав наибольшее их количество за неделю среди всех хард-рок-альбомов в истории.

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Even In Arcadia также побил рекорды по продажам винила. Всего было продано более 47 тысяч копий альбома, что является рекордом в современную эпоху. До этого лучший результат был у шведской рок-группы Ghost, их последний студийник Skeletá разошёлся тиражом в 44 тысячи копий, сообщает Metal Hammer.

Помимо прочего, альбом Even In Arcadia занял первое место в американском чарте Billboard, а также в чарте Великобритании. Всё вместе это наделяет Sleep Token статусом главной метал-группы поколения.

Even In Arcadia вышел 9 мая, это четвёртый альбом в дискографии Sleep Token. Это анонимная группа, чьи участники скрывают свои лица за масками. Тексты Sleep Token строятся на придуманной мифологии, посвящённой божеству по имени Сон. Звучание группы представляет собой смесь жанров, куда входят построк, прогрессивный и альтернативный метал и инди-поп.

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