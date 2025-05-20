Мужчины на десерт, армянские корни, кража сына: тайны Шер

20 мая свой 79-й день рождения отмечает певица Шер. Исполнительница хита Believe известна своим низким голосом, который легко спутать с мужским, сложными отношениями с Залом славы рок-н-ролла и бесчисленным множеством романов. В честь праздника «Рамблер» рассказывает об этих и других интересных фактах из жизни артистки.

© Соцсети Шер; Рамблер

У Шер армянские корни

При рождении будущая певица получила имя Шерил Саркисян. Её мать, модель Джорджия Холт, была американкой, а отец — армянином. Его родители эмигрировали в США, чтобы избежать геноцида во времена Первой мировой войны.

Имя для артистки выбрала мать. Вдохновением для неё послужила Шерил Крейн — дочь актрисы Ланы Тёрнер. Она стала известна после того, как попала в суд в возрасте 14 лет. Девушку-подростка обвиняли в непреднамеренном убийстве отчима. Крейн вынесли оправдательный приговор: суд постановил, что она защищала себя и мать от побоев.

В 1978 году певица подала документы на легальную смену имени. Сегодня по паспорту она — просто Шер.

© Соцсети Шер

Шер в возрасте 10 лет

Ради славы Шер стала домохозяйкой

Шер с детства знала, что хочет стать звездой. В 16 лет она бросила школу и начала искать кого-то, кто мог бы помочь ей добиться славы. Вскоре она познакомилась с артистом Сонни Боно, в ту пору работавшим на продюсера Фила Спектора. Музыкант известен написанием музыки для женской группы The Ronettes и дуэта Айка и Тины Тёрнер.

Боно согласился помочь Шер с карьерой при одном условии. Она должна была переехать к нему домой и стать домохозяйкой. В обязанности артистки входили готовка и уборка. Шер согласилась. Только после этого между ней и Боно возникли чувства, переросшие в брак.

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Шер и Сонни Боно, 1970 годы

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Эффект сильного автотюна связан с главным хитом Шер

Сегодня автотюн встречается в музыке регулярно. Обычно его используют, чтобы сгладить шероховатости записанного голоса или придать ему технологичное звучание. В нулевые автотюн был совсем не так популярен. Именно Шер вместе со своими продюсерами помогла эффекту проложить путь в мейнстрим.

© Соцсети Шер

Согласно самой Шер, идея использовать автотюн принадлежала продюсеру Марку Тейлору. Во время записи песни Believe они поссорились, и певица предложила музыканту «найти другую вокалистку». Тейлор же начал экспериментировать с автотюном и выкрутил его настолько, что голос Шер стал практически неузнаваемым.

Это не помешало Believe стать хитом: композиция заняла первую строчку чартов в 21 стране, а сама пластинка стала платиновой в США, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах и ряде других стран. Это значит, что было продано больше миллиона экземпляров. Автотюн тоже стал значительно популярнее. Случаи, когда этого инструмента слишком много, как в Believe, стали называть «эффектом Шер».

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Шер относится к мужчинам как к десерту

В биографии Шер было двое мужей, двое сыновей и множество мимолётных романов, точное количество которых неизвестно. Среди её бывших — басист метал-группы KISS Джин Симмонс, американский киноактёр Вэл Килмер, гитарист Bon Jovi Ричи Самбора и многие другие. Сейчас певица встречается с 39-летним продюсером Александром Эдвардсом.

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Александр Эдвардс и Шер посещают SNL50, 16 февраля 2025 года

Шер никогда не скрывала, что не относится к мужчинам как к обязательному атрибуту своей жизни. В 1996-м артистка дала интервью журналистке Джейн Поли, в котором сравнила романтических партнёров с десертом. Шер подчеркнула, что они делают жизнь слаще, но не более того.

«Иногда мама говорит, что я должна осесть и выйти замуж за богача. Я отвечаю, что я и есть богачка. Я обожаю мужчин и обожаю десерты, но они не нужны мне для жизни».

Шер не самого высокого мнения о Зале славы рок-н-ролла

Помимо получения «Грэмми» и установления рекордов, многие музыканты мечтают войти в Зал славы рок-н-ролла. Чтобы стать достойным этой почести, артист должен провести на сцене 25 лет и добиться феноменальной популярности. Шер получила право попасть в Зал славы ещё в 1990 году, но больше 30 лет артистка даже не входила в число номинантов.

Зимой 2023-го Шер перестала стесняться в выражениях и прямо заявила, что оргкомитет Зала славы может «пойти куда подальше». Через несколько месяцев организация объявила номинантов года, среди которых оказались Шинейд О’Коннор, Оззи Осборн, Oasis, Мэри Блайдж и Шер. Многие ожидали, что артистка откажется, но этого не случилось. Поэтому в октябре 2024 года исполнительницу всё же ввели в Зал славы рок-н-ролла.

Певицу обвиняли в краже собственного сына

У Шер двое сыновей от разных мужей — Сонни Боно и Грегга Оллмана. Старшему, Чезу Боно, сейчас 56 лет, младшему, Элайдже Блю Оллману, — 48. Несмотря на солидный возраст последнего, Шер пыталась через суд оформить опеку над ним. По словам жены Оллмана Марианджелы Кинг, артистка даже организовала похищение сына. Кинг утверждала, что во время её разговора с супругом в номер отеля ворвались четверо мужчин, которые схватили Оллмана и должны были принудительно увезти его в реабилитационный центр. В интервью изданию People певица эти обвинения отрицала.

© Globe Photos/ZUMAPRESS.com/www.legion-media.com

Шер с сыном Элайджей, 1994 год

Уже после этого случая Шер обратилась в суд, чтобы получить право опеки над сыном. По словам артистки, Оллман был психически болен и не мог адекватно распоряжаться своими финансами. Оллман в заявлении для прессы подчеркнул, что понимает тревоги матери, но не нуждается в «непрошеной поддержке». Суд отклонил запрос певицы, хотя Шер утверждала, что ею движут исключительно родительские чувства.

«Я — мать. Это моя работа — так или иначе пытаться помочь своим детям. Ты делаешь все что угодно для своих детей. Всякий раз, когда ты можешь им помочь, ты просто делаешь это, потому что это и есть — быть матерью».

Шер не скрывает, что рецепт её моложавого вида — это пластика

В следующем году Шер отметит 80-летие, но по её внешности этого не скажешь. Причина — не здоровый образ жизни, а пластические операции. Артистка никогда не скрывала, что положительно относится к хирургическим вмешательствам ради красоты, и даже рассказывала, в каких случаях ложилась под нож.

© Соцсети Шер

В 80-е Шер ненадолго сделала пластику груди. Результат её не устроил, поэтому певица потребовала удалить импланты. В нулевые Шер призналась, что сделала ринопластику и зубы, и тогда же назвала себя «девчонкой с постера, рекламирующего пластику». В 2018-м артистка заявила, что сделала подтяжку лица, и подчеркнула, что её «делают все».

Шер одобряет далеко не каждый вид пластической хирургии. В 2020-м певица осуждающе высказалась о девушках, которые хотят «изменить в себе слишком многое». Тогда же в беседе с Guardian артистка подчеркнула, что для достижения красоты недостаточно сделать себе «большие губы и ягодицы».

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