ANNA ASTI раскрыла, каким будет её первый стадионный концерт

Поп-певица ANNA ASTI рассказала, чего стоит ждать от первых стадионных концертов в её карьере. Шоу запланированы на 14 и 21 июня в Москве и Санкт-Петербурге. Концертная программа называется «Царица» в честь хита артистки.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com; Рамблер

Саунд-продюсер шоу Андрей Перевертень отметил, что всего певица исполнит 25 песен. Старые хиты и свежие композиции прозвучат в переосмысленных аранжировках. ANNA ASTI подчеркнула, что шоу должно быть «целостным», поэтому ей пришлось убрать из сет-листа некоторые старые треки.

Хореограф Веро Кузьменко, которая также участвует в постановке шоу, рассказала НСН, что на сцене состоится «большое театральное представление».

Мы стараемся видоизменять треки, делать красивые переходы, чтобы в номерах участвовал балет. Причём балет не просто выйдет и потанцует за спиной, как все привыкли.

По словам Кузьменко, в шоу будут участвовать 26 танцоров. Их отбирали через большой и длительный кастинг. Хореограф подчеркнула, что команда артистки «довольна составом», а репетиции проходят ежедневно.

Новый альбом ANNA ASTI выходит 30 мая. Его название пока неизвестно. Ранее певица выпустила песню «Высшие силы» в поддержку грядущего релиза.

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