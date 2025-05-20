Инди-артист Найк Борзов рассказал, когда выйдет его новый альбом

Инди-рок-музыкант Найк Борзов рассказал, что его новый альбом N2O2AC25 выйдет 30 мая. В него войдут старые композиции артиста, исполненные в акустических аранжировках.

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На песню «Полёт», впервые вышедшую в 2010 году в альбоме «Изнутри», выйдет клип. Участие в съёмках принял российский актёр Алексей Серебряков. Об этом артист сообщил в своих соцсетях. Полный трек-лист релиза пока не раскрыт.

21 мая состоится закрытая презентация альбома. Купить на неё билет нельзя, но можно принять участие в розыгрыше проходок. Он проходит в Telegram-канале артиста.

Также в этом году Найк Борзов отправится в небольшое турне по городам России. Первый концерт состоится 14 августа в Самаре, после чего артист посетит Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. В конце октября турне возобновится. Концерты Борзова пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

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