Поп-артистка Майли Сайрус опубликовала треклист нового альбома

Зарубежная поп-звезда Майли Сайрус опубликовала в соцсетях трек-лист альбома Something Beautiful. В лонгплее 13 песен, в том числе вышедшие ранее End Of The World, More To Lose, Prelude и титульный трек Something Beautiful.

Также в альбоме будет две коллаборации, сообщает Billboard. Темнокожая модель Наоми Кэмпбелл приняла участие в записи композиции Every Girl You've Ever Loved. Это будет её первый музыкальный опыт. Певица, гитаристка и фронтвумен группы Alabama Shakes Британни Ховард задействована в композиции Walk Of Fame.

В поддержку релиза также выйдет двойной визуальный альбом. Сайрус сравнила его с культовым релизом Pink Floyd «The Wall». Премьера визуальной составляющей состоится на кинофестивале в Трайбеке 6 июня.

Премьера музыкального альбома намечена на 30 мая.

