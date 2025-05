Рок-группа The Who повторно уволила барабанщика Зака Старки

Английская рок-группа The Who снова объявила об увольнении барабанщика Зака Старки. Сообщение с аналогичным содержанием коллектив опубликовал в апреле. Тот инцидент разрешился, когда группа обсудила «трудности в общении», после чего Старки вернулся в The Who.

Причиной первого увольнения, по словам музыкантов, стали события на серии концертов в Royal Albert Hall в Лондоне. По словам посетителей шоу, солист The Who Роджер Долтри прекратил исполнение нескольких песен. По словам музыканта, в эти моменты он «не слышал других участников из-за барабанов».

Теперь выяснилось, что ударник был вновь уволен спустя две недели после возвращения. Об этом гитарист The Who Пит Таунсенд объявил в своих соцсетях, назвав имя нового барабанщика. Им стал Скотт Девурс, гастролировавший с коллективом в прошлом.

Таунсенд заявил, что в настоящее время Старки занят во множестве музыкальных проектов, и подчеркнул, что желает коллеге «всего лучшего». Гитарист также отметил, что Старки моложе The Who на 20 лет и ему стоит уделять больше времени другим проектам, чтобы они стали успешными.

Ударник не согласился с позицией Таунсенда.

После увольнения две недели назад меня попросили опубликовать заявление. Я должен был сказать, что ушёл ради других музыкальных начинаний, но это ложь. Я люблю The Who и никогда бы не ушёл сам. Это было бы нечестно по отношению к людям, которые поддерживали меня среди этого хаоса с увольнением и возвращением.

Слова Старки приводит Billboard. Издание также напоминает, что 59-летний барабанщик — сын участника The Beatles Ринго Старра. Помимо The Who, ударник гастролировал с группой Oasis, а также с гитаристами Джонни Марром (The Smiths) и Грэмом Коксоном (Blur).

В конце лета The Who, начавшие карьеру в 1964 году, отправятся в прощальное турне по США и Канаде. Первый концерт состоится 16 августа в Санрайзе, штат Флорида, последний — 28 сентября в Лас-Вегасе. Всего у группы запланировано 16 выступлений в 14 городах.

