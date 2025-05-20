Леонид Агутин рассказал о дуэте с известной поп-рок-группой

Российский гитарист и автор-исполнитель Леонид Агутин рассказал о коллаборации с поп-рок-группой PIZZA. Музыкант не раскрыл, когда выйдет совместная композиция, но отметил, что уже записал свою партию.

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На презентации своего нового альбома «Н.В.Л.» Агутин признался, что поставил лидеру Pizza Сергею Приказчикову одно условие. Исполнителю хита «Хоп хэй лала лэй» было важно, чтобы текст партии принадлежал его авторству.

Дата премьеры композиции зависит от Приказчикова, отметил Агутин. Слова артиста цитирует сайт Муз-ТВ.

Новый альбом Леонида Агутина будет называться «Н.В.Л.» и расшифровывается как «Надежда, Вера, Любовь». Артист написал заглавный трек, работая над саундтреком к сериалу «Разочарованные» платформы Okko. Премьера пластинки запланирована на 23 мая.

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