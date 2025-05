Ударник Foo Fighters поделился невероятными версиями, почему его уволили

Барабанщик Джош Фриз, в понедельник объявивший о своём уходе из рок-группы Foo Fighters, предположил, с чем связано его увольнение. Музыкант нашёл целых десять причин, которыми поделился в своих соцсетях.

О том, что Фриз покидает Foo Fighters, стало известно в понедельник. По словам музыканта, менеджер коллектива позвонил ему и сообщил, что группа решила «пойти в другом направлении». Причину Фриз так и не узнал, поэтому и начал строить теории.

Согласно предположениям ударника, его уволили, потому что он:

насвистывал песню Foo Fighters «My Hero» на протяжении целой недели;

мог назвать только одну песню постхардкор-группы Fugazi;

играет с точностью метронома, что казалось участникам Foo Fighters «бездушным»;

требовал начинать репетиции с 20-минутных медитаций под ковбелл — афро-кубинский ударный инструмент, напоминающий небольшой колокол;

ни разу не попробовал отрастить бороду, с которой ходят остальные участники Foo Fighters;

не показывался в студии из-за ретроградного Меркурия;

пообещал участнику The Offspring Кевину Вассерману, что он может присоединиться к Foo Fighters в качестве четвёртого гитариста;

отказывался выступать без гарантии получения нунчаков и доски для вызова духов.

Среди причин также оказалось высказывание Фриза «два слова: полиритмы». Этим словом обозначают музыкальные отрезки, в которых используются контрастные друг другу ритмы. Полиритмы могут звучать на живых выступлениях, когда разные инструменты исполняют различные партии. Из контекста неясно, для кого полиритмы представляют проблему: для Фриза или Foo Fighters.

Главной причиной своего увольнения музыкант считает «тему с пуделями», которая «вышла из-под контроля». Барабанщик — большой поклонник собак этой породы. Он хозяин пуделей по кличкам Ванда, Джуд, Барб, Ларри и Сапфир. Фриз ведёт социальные сети от имени питомцев, иногда приводит их на концерты и даже печатает их изображения на футболках и барабанных установках.

Ударник отметил, что за всю карьеру его ни разу не увольняли, но подчеркнул, что не злится. Свои чувства Фриз описал как «шок и разочарование». Музыкант пожелал коллективу успехов в будущем и заявил, что поддержит любое их решение.

Фриз присоединился к Foo Fighters в 2023 году. До этого артист сотрудничал с Guns'n'Roses, Paramore, Nine Inch Nails и другими крупными коллективами.

Ударник принимал участие в записи альбома But Here We Are (2023), посвящённого смерти барабанщика Тейлора Хокинса. Музыкант входил в состав Foo Fighters с 1997-го до своей смерти в 2022-м.

But Here We Are был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший рок-альбом», но награда досталась группе Paramore.

Кто станет новым барабанщиком коллектива, пока неизвестно. Ходили слухи, что на вакантную позицию могут взять сына Хокинса Шейна, хотя этим летом 18-летний музыкант будет занят в турне с группой Chevy Metal. Первый концерт Foo Fighters после перерыва состоится в октябре.

