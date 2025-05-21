Леди Гага выиграла Emmy и стала на шаг ближе к титулу EGOT

Американская поп-звезда Леди Гага получила премию Emmy за музыкальный ролик, показанный на Супербоуле в феврале 2025 года. Артистка забрала награду в категории «Выдающаяся музыкальная режиссура».

© Cover Images/globallookpress.com, Рамблер

Видео, продемонстрированное перед началом матча, было снято на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Именно здесь в начале 2025 года был совершён теракт, в котором 14 человек погибли, ещё 57 были ранены. По словам съёмочной группы, ролик был также посвящён памяти погибших во время пожаров в Лос-Анджелесе и осеннего урагана «Хелен» во Флориде.

В ролике Леди Гага играет на фортепиано в окружении зрителей и исполняет свою песню Hold My Hand, вошедшую в фильм «Топ Ган: Мэверик». Помимо певицы, в ролике снялись спортсмены Том Брэди, Майкл Стрэйхен и Терри Брэдшоу, напоминает Billboard.

Помимо участия в съёмках, Гага была указана среди создателей и получила награду наравне с Сетом Дудовски, Биллом Ричардсом, Джоэлом Сантосом, Джесси Уайсс и Брэдом Загером. Также премия досталась музыкальному редактору Джо Нарги.

Теперь Гага — обладательница трёх самых престижных культурных премий. Ранее артистка выиграла «Оскар» за песню Shallow из фильма «Звезда родилась» (2018) и 14 «Грэмми» в разных категориях. Чтобы собрать полную коллекцию наград и получить статус EGOT, Гаге осталось выиграть премию «Тони». Её дают за театральные достижения. Титулом EGOT уже обладают музыканты Элтон Джон, Барбра Стрейзанд, Джон Ледженд, Лайза Миннелли и другие.

Мужчины на десерт, армянские корни, кража сына: тайны Шер