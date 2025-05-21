Пьеха выпустит фолк-метал-трек под псевдонимом «Вульф»

Российский поп-музыкант Стас Пьеха раскрыл, когда выйдет его первая песня с тяжёлым звучанием. По словам артиста, 6 июня он представит композицию «Вороны» под псевдонимом Вульф Пьеха.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com, Рамблер

Согласно певцу, трек состоит из фолк-начала и экстремального метала в финале. Кто ещё принял участие в его записи, пока неизвестно.

Рассказывая о псевдониме, Пьеха признался, что придумал его ещё 14 лет назад. Изначально он хотел назваться «по-геймерски»: Вульферин или Вольфенштейн, но эти имена оказались заняты.

Музыкант объяснил своё решение желанием разделять серьёзный и экспериментальный материал. Пьеха подчеркнул, что будет и дальше выпускать «взрослые» композиции под настоящим именем. По словам певца, прямо сейчас он работает над клипом на лирическую песню «Летали над землёй».

Новостями Пьеха поделился во время выступления на станции метро «Деловой центр». Его слова цитирует InterMedia.

Осенью в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) распространился ролик, в котором девушка призывает Пьеху перейти из поп-музыки в метал. По её мнению, этот жанр очень подходит певцу. Чтобы подтвердить свою точку зрения, она прикрепила видео, где Стас Пьеха использует приём экстрим-вокала.

Пост заметил сам артист. Он оставил под ним свой комментарий: «Идея-то хорошая, хотя бы один тречок в духе Falling in Reverse сделать».

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