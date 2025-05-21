Певица Юлия Савичева и рок-группа TRITIA выпустили клип на песню «Каплями»

Российская певица Юлия Савичева и молодая рок-группа TRITIA представили видео на совместную песню «Каплями». На протяжении двух с половиной минут готически одетые артисты поют в тёмном помещении.

© SavichevaMusic/YouTube, Рамблер

Как стало известно из репортажа «Музыки Первого», которым артистка поделилась в соцсетях, съёмки проходили в заброшенной гостинице. Поэтому на локации было холодно. Режиссёр ролика – Андрей Акутин.

Знакомство Савичевой и TRITIA произошло на светском мероприятии. Артистка, знакомая с творчеством коллектива, сама подошла, чтобы представиться. Она же предложила записать совместный трек, когда получила демо, стилистически похожее на музыку TRITIA.

Песня «Каплями» попала в девятый студийный альбом Савичевой, вышедший в середине апреля. Помимо дуэта с TRITIA, в нём есть совместные песни с рок-музыкантом Джизусом и южнокорейской поп-группой W24.

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