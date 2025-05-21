Новый альбом альт-поп-группы Twenty One Pilots выйдет в сентябре

Американский альтернативный дуэт Twenty One Pilots анонсировал новый альбом. Пластинка, получившая название Breach, выйдет в один из дней сентября. Конкретное число пока неизвестно.

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Также Twenty One Pilots объявили дату премьеры лид-сингла The Contract.

Группа поделилась анонсом в соцсетях. Новость о выходе альбома сопровождалась подписью «Здравствуй, Клэнси. Здравствуй, Блуррифейс. Давай покончим с этим». Во фразе, напоминающей диалог, упоминаются названия двух лонгплеев Twenty One Pilots, вышедших в 2024-м и 2015-м соответственно. Также фраза «Здравствуй, Клэнси» звучит в треке Paladin Strait, закрывающем прошлогодний альбом. Поклонники коллектива уверены, что Breach продолжит его тематику и концепцию.

Twenty One Pilots хорошо известны склонностью к шифровкам, разгадывать которые должны их слушатели. Слово Breach фанаты группы нашли на афишах европейского турне коллектива: оно было представлено в виде кода Морзе. Раскрытие произошло ранее на этой неделе. Что символизирует это слово, поначалу не было известно.

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