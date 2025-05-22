Бодибилдинг, стероиды и отравленные подарки: правда о Сергее Жукове

22 мая культовый музыкант Сергей Жуков празднует свой 49-й день рождения. В конце девяностых он ворвался в шоу-бизнес как солист группы «Руки Вверх!». Коллектив и сегодня собирает стадионы и бьёт рекорды, а сам Жуков параллельно с этим занимается продюсированием фильмов, выращиванием клубники и воспитанием детей. Биография артиста кроет в себе множество занимательных историй, о которых в честь праздника вспоминает «Рамблер».

© Соцсети Сергея Жукова

Сергей Жуков начал музыкальную карьеру в 14 лет

Сергей Жуков родился в небольшом городе Димитровграде Ульяновской области. Именно там началась его музыкальная карьера. В 14 лет он стал солистом евродэнс-группы «Вася», что сделало его звездой в узких кругах. Коллектив даже победил в местном конкурсе «Созвездие-92», а это определённо показатель успеха.

Сергей Жуков был бодибилдером

Футбол, хоккей, боевые искусства — чем только не занимался Сергей Жуков в подростковые годы. Среди его юношеских увлечений также был и специфичный вид спорта — бодибилдинг. Но вот только это хобби стало для него опасным. Для увеличения мышц Сергей Жуков начал принимать стероиды, что плохо сказалось на его здоровье.

В интервью Rolling Stone в 2006 году он сказал, что от этого занятия его отговорила мать. «Как-то вечером мама меня вызвала на разговор. “Сереж, — говорит, — ты вроде мальчик умный. Я вижу, ты на музыку забил. Но подумай хорошенько: ты зачем в качалку ходишь? Чемпионом хочешь стать? Но ты ведь не станешь! Чтобы быть чемпионом, надо каждый день этим заниматься, а не два раза в неделю, как ты. А куда ты дальше пойдешь, ты подумал? Нужно, сын, уже определяться”. Потом ещё обработали меня мамины подружки. В общем, бросил я качалку, перестал жрать эти стероиды», — поделился певец.

Вначале группа «Руки Вверх!» называлась «Дядюшка Рэй и компания»

© Соцсети Сергея Жукова

В 17 лет Сергей Жуков переехал в Самару и начал работать на радио «Европа плюс», где ему доверили ведение программы о танцевальных новинках музыки «Хит-час». Там он и познакомился с музыкантом Алексеем Потехиным. Вместе они создали группу, которую назвали «Дядюшка Рэй и компания», — в честь Рэя Слэйнгарда, солиста евродэнс-бэнда 2 Unlimited.

После того как Жуков и Потехин переехали в Москву, они решили поменять название коллектива. Вот только замену ему артисты не придумали, что не помешало им распространять песни. Когда безвестные музыканты отправили кассету с несколькими записями на радио «Максимум», они подписали её так: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Ведущие Ольга Максимова и Константин Михайлов честно послушали её. В своём шоу они включили трек коллектива «Доброе утро», а артистов представили как «Молодую группу “Руки вверх!”». Именно это название за ними и закрепилось.

Сергей Жуков знает наизусть все песни панк-рок-группы «Сектор Газа»

В интервью для издания «Афиша Daily» в феврале 2025 года Сергей Жуков заявил, что он главный фанат группы «Сектор Газа». По его словам, он знает наизусть все песни коллектива, может их спеть и сыграть. Как он пояснил, во времена его юности «Сектор Газа» были «новой мелодией среди всей остальной музыки», поэтому они его и заинтересовали.

Из-за пикантных тем, которые поднимают «Сектор Газа», он долгое время не решался слушать их открыто. Поэтому юный Жуков наслаждался творчеством любимой группы «вдали от родителей, с друзьями, под одеялом, в наушниках». Но пристрастие Жукова всё равно было раскрыто, когда кто-то дома нашёл его кассеты.

Даже сейчас артист на своих днях рождения устраивает вечера «Сектора Газа»: приглашает музыкантов, играет их песни. Недавно он познакомился с дочерью Юрия Клинских, лидера «Сектора Газа». Она оказалась фанаткой «Руки Вверх!».

Хит «Алёшка» планировался как совместная песня с «Иванушками International»

«Руки Вверх!» и «Иванушки International» в конце девяностых и начале нулевых были титанами российской эстрады. По популярности с ними мало кто мог сравниться. «Мы всегда были главными конкурентами. Между нами велась негласная музыкальная гонка. Например, мы выпускали песню “Крошка моя”, а они — “Тополиный пух”, мы — “Ай-яй-яй, девчонка”, а в ответ в нас летели “Снегири”. Такая здоровая конкуренция была очень классным стимулом делать ещё лучше», — рассказал Жуков в своих мемуарах «“Руки Вверх!”. Плейлист наших воспоминаний».

Однажды Сергею Жукову пришла идея коллаборации с «Иванушками International». Так он и придумал песню «Алёшка». Правда, тогда её текст отличался от конечного варианта, так как в нём упоминались имена артистов: «Любишь ты Андрюшку больше, чем меня, о Кирилле ты вздыхаешь зря, об Олеге все твои мечты, только о Серёге позабыла ты».

Чтобы предложить эту идею, Жуков и Потехин позвонили в продюсерский центр Игоря Матвиенко. Кто-то снял трубку, выслушал их и грубо ответил, что «со всяким говном они не поют». В итоге «Алёшка» стал сольным хитом «Руки Вверх!», а в продюсерском центре сообщили, что таких звонков от Жукова к ним не поступало.

Сергея Жукова пыталась отравить фанатка

© Lantyukhov Sergey/globallookpress.com

В начале карьеры группу «Руки вверх!» окружали юные поклонницы. В своих мемуарах «“Руки Вверх!”. Плейлист наших воспоминаний» Жуков поделился несколькими безумными историями, связанными с ними. Например, однажды после концерта сотни фанаток подняли автобус, в котором находилась группа: «Водитель говорит: “Они весь проезд загородили, их тут сотни! Визжат, машут в окно и не пропускают”. И вдруг чувствуем — автобус качнуло... Затем ещё раз, и вот он уже плывет. Поклонницы подняли его и понесли».

Был также случай, когда во время шоу Жуков в шутку призвал слушателей «походить голышом». Практически все зрительницы из первого ряда скинули майки. Тогда Жуков испугался и стал их умолять одеться обратно.

С фанатками у Жукова связаны и страшные истории. Одна из них подарила участникам группы пирожные. Но перед тем, как съесть их, Жуков решил прочитать приложенную к ним записку. В ней было сказано: «Раз ты читаешь это письмо, яд уже разливается по твоим венам». К счастью, к пирожным никто не успел притронуться.

Сергей Жуков владеет клубничной плантацией в Карелии

Сергей Жуков не только музыкой занимается, но и активно ведёт несколько бизнесов. В 2012-м он открыл сеть раскинувшихся по всей стране ресторанов под названием «Руки Вверх! бар». Затем вместе со своей женой Региной Бурд, экс-участницей группы «Сливки», он запустил сеть кондитерских «Любовь и сладости». С 2021 года начала работу киностудия Жукова РУКИ ВВЕРХ PRODUCTION. Её первым проектом стал сериал «Евгенич», главную роль в котором сыграл сам музыкант. Всего этого Жукову показалось мало, поэтому в 2022 году он стал одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники. А совсем недавно он открыл музыкальный бизнес «РВ Мьюзик».

Сергей Жуков открыл новую музыкальную компанию

В интервью Юлии Меньшовой в 2024 году Жуков признался, что начал заниматься предпринимательской деятельностью для подстраховки, ведь карьера артиста может быть непостоянной.

Сергей Жуков — отец пятерых детей

Сергей Жуков поднимает демографию нашей страны. Вместе с Региной Бурд он воспитывает четверых детей: Нику, Энджела, Мирона и Эвана. Кроме этого у него есть дочь от первого брака — Александра, которая сейчас живёт в США.

Несмотря на юный возраст, кто-то из ребят уже вовсю покоряет шоу-бизнес. Шестнадцатилетняя Ника Жукова занимается актёрской деятельностью. Например, она сыграла главную роль в шоу «Плакса», где компанию на съёмочной площадке ей составил певец Ваня Дмитриенко. А 15-летний Энджел пошёл по стопам Жукова старшего: с 2021 года он выпускает синглы. Его, как и старшую сестру, можно увидеть на экранах. В байопике «Руки Вверх!» Энджел сыграл своего отца в детстве.

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