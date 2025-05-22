Британский артист Робби Уильямс анонсировал выход нового альбома BRITPOP

Британский поп-рок-музыкант Робби Уильямс рассказал, каким будет его новый альбом и когда он выйдет. Пластинка получила название BRITPOP, дата её премьеры намечена на осень.

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По словам Уильямса, этот альбом звучит как то, что он хотел делать после ухода из бойз-бэнда Take That в 1995 году. Певец подчеркнул, что в эти времена жанр брит-поп был на своём пике. Уильямс также выразил уверенность, что десятилетие было «золотой эпохой» для британской музыки.

Артист признался, что работал над альбомом «со своими кумирами». Среди них — экс-гитарист Black Sabbath Тони Айомми, принявший участие в записи лид-сингла Rocket. Уильямс отметил, что альбом обладает сырым, гитарным звуком, а в трек-лист вошло «ещё больше гимнов, чем обычно».

31 мая музыкант отправляется в небольшое турне по Великобритании, напоминает NME. Первый концерт пройдёт в Эдинбурге, после него Уильямс посетит Лондон, Манчестер, Бат и Ньюкасл. Артист подчеркнул, что надеется исполнить новые треки на живых выступлениях.

Последний на данный момент лонгплей Уильямса вышел осенью 2019 года.

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