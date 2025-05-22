Американская металкор-группа As I Lay Dying выступит в России

Американская группа As I Lay Dying, играющая в стиле металкор, осенью проведёт концерты в трёх российских городах: Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.

© Igor Vidyashev/globallookpress.com, Рамблер

Шоу в России откроют европейский тур As I Lay Dying, который пройдёт в честь 20-летия их альбома Shadows are Security. Легенды металкора посетят Москву 30 октября, Екатеринбург — 31 октября, Санкт-Петербург — 1 ноября. Продажи билетов начнутся 23 мая.

Последний раз As I Lay Dying приезжали в Россию шесть лет назад. Если анонсированное выступление состоится, то они станут первой за три года рок-группой из США, выступившей в РФ.

Ранее, осенью 2024-го, As I Lay Dying покинули несколько участников: басист Райан Нефф, гитарист Кен Сьюзи, барабанщик Ник Пирс и гитарист Фил Сгроссо. В коллективе остался только фронтмен Тим Ламбезис, который заявил, что группа продолжит своё существование с новым составом.

Рэпер Lil Pump выступит на концерте Offset в Москве