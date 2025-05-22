Про группу Judas Priest выйдет документальный фильм, снятый Томом Морелло

Sony Music Vision выпустит документальный фильм о легендарной хеви-метал-группе Judas Priest. Одним из режиссёров картины станет экс-гитарист Rage Against The Machine Том Морелло, для которого это будет дебютная работа в такой роли. Компанию на съёмках ему составит режиссёр Сэм Данн.

© Carlos Santiago/globallookpress.com, Emmanuele Olivi/Tsck/globallookpress.com, Рамблер

Как обещает группа, фильм под названием The Ballad of Judas Priest расскажет о полувековой истории коллектива с необычной стороны. «Мы жили и дышали металом более пяти десятилетий. В этом документальном фильме мы призываем нашу паству официально стать свидетелями нашей жизни, показанной без цензуры, с ранее невиданной стороны... Ряса снимается, открывая Priest во всей его металической красе!» — написали участники Judas Priest в заявлении. Их слова передаёт издание Variety.

Группа Judas Priest была образована в 1969 году. За всё время музыканты выпустили 19 студийных альбомов и продали более 50 миллионов пластинок. В 2022 году коллектив был введён в Зал славы рок-н-ролла.

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