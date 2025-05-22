Стали известны имена победителей премии RU. TV

Мот и Клава Кока признаны лучшими исполнителями по мнению XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Лауреатами также стали Betsy, Мария Янковская, Artik & Asti, Bearwolf и другие артисты. Церемония награждения прошла 21 мая на сцене «Live Арены».

© RU.TV, Рамблер

В этом году премия RU.TV перенесла зрителей в закулисье телевидения. На сцене можно было увидеть огромный телеэкран, а звёздные гости приходили в воссозданную интерактивную студию канала RU.TV. Победителям по традиции были вручены статуэтки в виде самовара.

Полный список лауреатов премии RU.TV:

«Лучший старт RU.TV» — Betsy и Мария Янковская.

«Лучшая коллаборация» — Джиган, Artik & Asti, Niletto «Худи».

«Лучшая группа» — Artik & Asti.

«Лучшая песня» — Дима Билан, Мари Краймбрери It’s My Life.

«Лучший видеоклип» — Сергей Лазарев «Самообман».

«Лучший исполнитель» — Мот.

«Лучшая исполнительница» — Клава Кока.

«Лучшее сольное концертное шоу» — «Иванушки International»: «Вспомнить всё».

«Лучший кавер/ремейк» — Filatov & Karas «Снова лето ушло».

«Музыка в сети» — Betsy и Мария Янковская Sigma Boy.

Специальные номинации:

«Выбор VOICE»: Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo.

«Взлёт года по версии Rocket Records» — Bearwolf.

«Лучший фан-клуб» — «ЦУ-Е-ФА».

«Дороже золота» — Николай Басков.

«Не надоело» — SEREBRO.

«Вне времени» — Лариса Долина.

«Лидер мнений» — Оксана Самойлова.

«Иногда она возвращается» — Алсу.

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