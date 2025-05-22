Стали известны имена победителей премии RU. TV
Мот и Клава Кока признаны лучшими исполнителями по мнению XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Лауреатами также стали Betsy, Мария Янковская, Artik & Asti, Bearwolf и другие артисты. Церемония награждения прошла 21 мая на сцене «Live Арены».
В этом году премия RU.TV перенесла зрителей в закулисье телевидения. На сцене можно было увидеть огромный телеэкран, а звёздные гости приходили в воссозданную интерактивную студию канала RU.TV. Победителям по традиции были вручены статуэтки в виде самовара.
Полный список лауреатов премии RU.TV:
- «Лучший старт RU.TV» — Betsy и Мария Янковская.
- «Лучшая коллаборация» — Джиган, Artik & Asti, Niletto «Худи».
- «Лучшая группа» — Artik & Asti.
- «Лучшая песня» — Дима Билан, Мари Краймбрери It’s My Life.
- «Лучший видеоклип» — Сергей Лазарев «Самообман».
- «Лучший исполнитель» — Мот.
- «Лучшая исполнительница» — Клава Кока.
- «Лучшее сольное концертное шоу» — «Иванушки International»: «Вспомнить всё».
- «Лучший кавер/ремейк» — Filatov & Karas «Снова лето ушло».
- «Музыка в сети» — Betsy и Мария Янковская Sigma Boy.
Специальные номинации:
- «Выбор VOICE»: Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo.
- «Взлёт года по версии Rocket Records» — Bearwolf.
- «Лучший фан-клуб» — «ЦУ-Е-ФА».
- «Дороже золота» — Николай Басков.
- «Не надоело» — SEREBRO.
- «Вне времени» — Лариса Долина.
- «Лидер мнений» — Оксана Самойлова.
- «Иногда она возвращается» — Алсу.