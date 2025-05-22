В Москве стартовал основной этап съёмок фильма Алексея Учителя о Шостаковиче

Режиссёр Алексей Учитель приступил к основному этапу съёмок своего фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Рабочее название картины — «Шум времени». Подготовительная работа над проектом идёт уже более трёх лет.

© Соцсети Алексея Учителя, Рамблер

Шостаковича в грядущем фильме сыграет актёр Олег Савцов. Кроме него в байопике снимутся Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев и Никита Кологривый.

Как заявил Учитель, картина будет не классической биографией легендарного композитора, а «историей-притчей о гении», пишет ТАСС.

«В кино невозможно уместить всю жизнь Шостаковича, даже если будет сериал. Начиная с детства и до самой смерти в его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью. На долю композитора выпало слишком много испытаний, и из этого объёма материала создать сценарий оказалось непросто», — рассказал Алексей Учитель, отметив, что для него этот фильм — очень важный проект.

Премьера картины должна состояться в следующем году. В 2026-м также исполнится 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

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