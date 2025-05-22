Рэпер Playboi Carti обвинил Канье Уэста в краже своего трека

Американский хип-хоп-исполнитель Playboi Carti выразил своё недовольство тем, что рэпер Канье Уэст выложил в соцсетях трек Alive с участием NBA YoungBoy. Он заявил, что это его трек, и выложил на странице своего лейбла Opium оригинальную версию композиции, в которой нет партии Канье.

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Канье Уэст, Playboi Carti

Playboi Carti и Канье Уэст уже на протяжении нескольких месяцев находятся в ссоре. Поэтому фанаты были удивлены, когда Канье поделился песней Alive, в которой он засемплировал песню Playboi Carti «CRANK» с его недавнего альбома I Am Music.

Как оказалось, примирения между рэперами не произошло. Спустя пару часов после сообщения Канье Playboi Carti поделился своей версией песни и снятым на неё клипом. Он подписал пост так: «Это мой трек, братишка Йе». О том, как композиция изначально попала к скандальному хип-хоп-артисту Канье Уэсту, неизвестно.

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