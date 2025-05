Музыка на грани культа: зачем люди вступают в фандомы

Некоторые думают, что фандомы — это армии визжащих поклонниц, мгновенно скупающих все вещи с упоминанием их любимого артиста. Это не совсем так. Фандомы — это влиятельная сила в музыкальной индустрии, ведь участники этих сообществ способны вывести исполнителей в топы чартов и запустить вирусные тренды быстрее PR-специалистов. Что это за явление, как оно сформировалась, чем может быть вреден и полезен музыкальный фанатизм, читайте в материале «Рамблера».

Что такое музыкальный фандом

В контексте музыки фандом — это объединение людей, активно поддерживающих любимого артиста или группу. Это значит, что они слушают музыку исполнителя, продвигают её в соцсетях, покупают альбомы и мерч, участвуют в голосованиях, ходят на концерты и создают фан-контент — арты, фанфики. При этом фандомы — это не просто группа разрозненных поклонников, а целое социальное и культурное явление. Внутри этих сообществ существуют свои правила, сленг, традиции и даже праздники. Например, фанаты любят отмечать годовщины релизов альбомов. В эти дни они часто переслушивают пластинки и продвигают их в соцсетях.

© Freepik

Эволюция музыкальных фандомов

Музыкальные фандомы в привычном для нас понимании стали формироваться в пятидесятые, в годы расцвета рок-н-ролла. Поклонники таких артистов, как Элвис Пресли и Чак Берри, скупали виниловые пластинки музыкантов и образовывали фан-клубы, чтобы выразить им своё восхищение. Это стало отправной точкой в развитии тесных отношений между исполнителями и поклонниками.

Особых масштабов фандомы достигли в шестидесятые, когда на музыкальную арену вышла легендарная группа The Beatles. Обаятельная четвёрка из Ливерпуля стала настоящим феноменом, который сначала охватил Великобританию, а затем и весь мир. В 1963-м коллектив выступил в престижном лондонском зале «Палладиум». Концерт транслировался по телевидению, но тысячи фанатов всё равно окружили площадку в надежде хотя бы краем глаза увидеть своих кумиров. Шум из-за этого стоял такой, что даже заглушал музыку. Самим участникам The Beatles пришлось пробираться к машине в кольце полиции. Тогда в СМИ проскользнул термин «битломания», который вскоре ушёл в массы. Куда бы ни приходили музыканты, их окружали армии поклонников, а точнее, поклонниц, которые нередко бросались на сцену, плакали, кричали и падали в обморок.

© Chris Walter/Photofeatures International/www.globallookpress.com

The Beatles, декабрь 1966 год

В восьмидесятые в игру вступили музыкальные видео. С этого времени у фанатов появилась возможность не только слушать записи своих кумиров на пластинках, но и лицезреть их во всей красе. Клипы стали важной частью продвижения, а сами исполнители — визуальными иконами.

Это всё привело к тому, что в девяностые главным объектом обожания стали бойз-бэнды вроде Backstreet Boys. А также поп-принцессы, среди которых, например, были Бритни Спирс и Кристина Агилера. Они задавали модные тренды, а фанаты следили за их жизнью, как за любимым сериалом. В двухтысячные эта тенденция только усилилась, потому что фандомы перешли в онлайн-формат. Делиться музыкой, фото и видео стало в разы проще. Музыка стала глобальной, а фанаты более организованными. Они начали координировать свои действия, организовывать мероприятия в поддержку своих кумиров.

Социальные сети позволили максимально сократить расстояние между артистом и поклонником. Звёзды наконец-то стали похожи на обычных людей, которые тоже могут заниматься привычными делами и чувствовать то же, что и простые смертные. Естественность стала модной. Например, одна из причин, почему бойз-бэнд One Direction стал так популярен, — это их приземлённость. Люди видели в них забавных парней, иногда чувствующих себя неловко перед зрителями и не боящихся показать себя настоящими.

В онлайн-эпоху также появилось понятие «стэн». Так называют самых преданных фанатов, которые готовы поддерживать своих любимых артистов и отстаивать их честь в интернете до победного конца. Истоки этого термина стоит искать в песне Эминема Stan (2000). В центре сюжета трека находится навязчивый поклонник, который разбился на машине из-за того, что не получил от музыканта ответ на свои письма. Стэны знают всё о своих кумирах, будь то предпочтения в еде или размер одежды. Таких фанатов часто критикуют, потому что ради звезды стэны готовы сутками стоять в очередях и устраивать в соцсетях войны с фандомами других исполнителей. Но именно благодаря активным поклонникам артисты взлетают в чартах и бьют рекорды.

© Канал EminemMusic на Youtube

Кадр из клипа Эминема - Stan

Известные современные фандомы

BTS — Арми (ARMY)

У крупнейшего южнокорейского бойз-бэнда BTS очень тёплые отношения со своим фандомом, который всегда готов встать на защиту участников группы. Название у него достаточно воинственное — Арми (ARMY). Расшифровывается оно как Adorable Representatives MC for Youth (в пер. на русский — «очаровательный представитель MC для молодёжи»). MC, или Master of Ceremony, обычно называют хип-хоп-исполнителей, кем и являлись BTS в самом начале своего творческого пути.

В 2018 году BTS заявили, что больше не будут принимать подарки, кроме писем, ведь поклонники заваливали группу дорогими вещами. Арми не растерялись и решили вместо этого тратить деньги на благотворительность. Теперь фанаты часто отмечают дни рождения участников, делая щедрые пожертвования.

Тейлор Свифт — Свифтис (Swiftes)

Тейлор Свифт тоже близко общается со своими фанатами, которых она называет свифтис. Те отвечают артистке взаимностью и защищают Тейлор от всех нападок хейтеров и поддерживают её в тяжёлых ситуациях. Например, когда Тейлор перезаписывала свои альбомы из-за проблем с авторскими правами, фанаты с радостью поддерживали её новые пластинки и отказывались от старых.

© Chris Young/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Поклонники Тейлор Свифт славятся также навыками расследований, ведь исполнительница часто оставляет подсказки о своей жизни и музыке в постах, нарядах и клипах. Например, в музыкальном видео на песню Look What You Made Me Do (2017) певица копирует образ Кэти Перри. В ролике она ненадолго появляется со светлой короткой стрижкой, массивных чёрных очках и леопардовой шубе. Таким образом она отсылает к своему конфликту с Перри, который в тот момент был ещё не решён.

Бейонсе — Бейхайв (Beyhive)

Название фандома поп-дивы Бейонсе — это игра слов, сочетание имени певицы с «пчелиным ульем» (bee hive). Ему даже посвящён криминально-комедийный сериал «Рой» от музыканта Дональда Гловера, известного под псевдонимом Childish Gambino, и сценариста, продюсера Джанин Наберс. В центре сюжета — одержимая фанатка. Она становится серийной убийцей и расправляется со всеми, кто причиняет вред её кумиру.

Ники Минаж — Барбз (Barbz)

Один из самых неоднозначных фандомов — Барбз, ведь поклонники Ники Минаж активно ведут фанатские войны. Рэперша не раз сама поощряла гнев фанатов в соцсетях. Например, в 2017 году Минаж лайкнула комментарий, в котором пользователь оскорблял рэп Cardi B. Так все и узнали, что между двумя хип-хоп-исполнительницами напряжённые отношения.

Доходило и до страшных ситуаций. Когда в начале 2024 года у Ники Минаж было противостояние с рэпершей Megan Thee Stallion, её поклонники рассекретили местоположение могилы матери Меган и стали призывать к её осквернению. Из-за этого администрации кладбища пришлось усилить охрану.

Леди Гага — Маленькие монстры (Little Monsters)

Поп-певица Леди Гага дала такое красноречивое название своему фандому в 2009 году. Она объяснила это тем, что на концертах её поклонники орут и ползают, как монстры. Но для Гаги это скорее милое обращение, чем обидное обзывательство. Фанаты также в ответ называют артистку Мамой Монстров.

© AUG/face to face/www.globallookpress.com

Леди Гага в окружении фанатов на выходе из MILK Studios в Нью-Йорке, 11 июля 2018 года

В 2011 году певица специально для своих поклонников создала социальную сеть, которая была названа в честь её фандома. Гага активно общалась там со слушателями с 2012 по 2015 год.

Почему люди становятся фанатами

Фандомы помогают людям чувствовать себя менее одиноко. Окружённые единомышленниками, некоторые находят там друзей или даже возлюбленных. А общение с кумирами в соцсетях создаёт иллюзию дружбы. Например, певица Doja Cat в своём блоге может спокойно делиться мемами и обсуждать с фанатами игры и сериалы.

В 2008 году психологи Шира Гэбриэл и Джей Л. Деррик из Университета Буффало провели серию исследований и обнаружили, что общение со знаменитостями помогает повысить самоооценку человека. Существует даже феномен под названием basking in reflected glory, который на русский можно перевести как «греться в лучах славы». Согласно ему люди ассоциируют себя с успехами своих кумиров. Есть также и обратный процесс, известный как cutting off reflected failure, во время которого поклонники дистанцируются от неудачливой знаменитости, чтобы защитить самооценку. Например, так сделали фанаты Канье Уэста, когда тот стал писать противоречивые посты.

Кроме этого фандомы — это рай для тех, кто устал от забот реальной жизни и хочет отдохнуть, погрузившись в мир любимого артиста. Там его ожидают настоящие эмоциональные качели, ведь примерно так ощущается ожидание новой музыки и кампании по её продвижению. Вспомнить хотя бы, как Linkin Park после нескольких лет затишья запустили таинственный обратный отсчёт на сайте в 2024 году, который, дойдя до нуля, пошёл в обратную сторону.

Фанатизм с психологической точки зрения

Медицинский психолог и психотерапевт Ирина Мансурова рассказала «Рамблеру», что умеренный фанатизм может быть полезен, но в гипертрофированной форме он становится полноценным расстройством, нуждающимся в коррекции.

Мансурова делит фанатизм на три формы: благосклонное отношение, преданность во всём и одержимость.

© Freepik

При крайней форме происходит жёсткая фиксация на определённой идее, наблюдается алогичность суждений и взглядов, затуманенность эмоциями и неспособность вовремя остановиться в пропаганде своих теорий и суждений. При этом предпосылки к диалогу отсутствуют, человек руководствуется принципом, что «есть две точки зрения — моя и неправильная». При этом методы достижения цели часто беспринципные, а окружающие делятся на «своих» и « врагов». В таком случае человеку необходима помощь специалиста — психиатра, психотерапевта, психолога. Ирина Мансурова медицинский психолог, психотерапевт, президент благотворительного фонда «Фокус на онко»

Ирина Мансурова также рассказала, какие признаки говорят о том, что у человека крайняя форма фанатизма:

Гиперчувствительность к замечаниям. Острая, эмоционально заряженная реакция на любую критику, воспринимаемую как личное оскорбление.

Игнорирование контраргументов. Неспособность адекватно воспринимать логические доводы, отвержение их без осмысления.

Наивная вера, лишённая скепсиса. Слепое, почти детское доверие к авторитету, без попыток критического анализа.

Миметическое поведение. Копирование внешних атрибутов кумира (стиль одежды, манера речи, жесты), помогающих идентифицировать себя с идеалом.

Элитарное самовосприятие. Отнесение себя к избранному кругу «посвящённых», противопоставление остальному обществу.

Комплекс исключительности. Устойчивое убеждение в собственном превосходстве над «непросвещёнными».

Социальная изоляция. Добровольное сужение круга общения до нескольких единомышленников, избегание людей, не причастных к его идеям.

Эмоционально-интеллектуальная ограниченность. Потеря интереса к другим сферам жизни, концентрация только на объекте поклонения.

Сложность идентификации себя. Человек не может ответить на вопросы: кто я, чего я хочу?

Как правило, истоки такой неадекватной самореализации надо искать в детстве. Авторитарность родителей или близких людей, частые манипуляции с их стороны нарушают идентификацию личности. Они закладывают сомнения в собственных силах, недоверие к окружающему миру. При этом фанатиками становятся как малообразованные, легковнушаемые люди, так и вполне харизматичные, успешные личности. Последние — зачастую при получении неограниченной власти. Как и многие психические патологии, крайний фанатизм также может спровоцировать ЧМТ — черепно-мозговые травмы. Ирина Мансурова медицинский психолог, психотерапевт, президент благотворительного фонда «Фокус на онко»

Стоит ещё раз отметить, что такие негативные проявления характерны только для крайнего фанатизма. В реальной жизни многие поклонники подходят к объекту своего обожания более адекватно.

Личный взгляд фанатов

Чтобы разобраться, как творчество любимых артистов влияет на жизнь их поклонников, «Рамблер» пообщался с кураторами кировского отделения проекта BTSforia. Объединение существует с 2021 года, и в основном его деятельность направлена на поддержку и продвижение группы BTS и развитие фанатского сообщества. Одними из самых важных направлений работы BTSforia стали благотворительность и волонтёрство. Участники объединения начали с помощи Центру реабилитации диких животных «Большое гнездо». Со временем они стали сотрудничать с Российским детским фондом в Кирове и несколькими приютами для животных. В этом году они даже взяли на попечение кота Марса. За всё время своего существования кировский отдел BTSforia собрал свыше 110 тысяч рублей на благотворительность.

© Lee Jae-Won/AFLO/www.globallookpress.com

Первый куратор этого сообщества Валерия Акатьева рассказала, что начала слушать BTS уже во взрослом возрасте, но делала она это тайком. Причиной стал стереотип, что это «музыка для маленьких девочек». Потом она поняла, что хочет открыто обсуждать песни BTS с друзьями. Желание создать фандом в её городе у Валерии Акатьевой возникло, когда она вместе с сестрой посмотрела документальный фильм про группу в кинотеатре.

Глядя на этих трудолюбивых и творческих парней на экране, узнавая их непростой путь к мечте, я плакала от переизбытка хороших эмоций. Тогда я поняла, что хочу, чтобы другие Арми тоже смогли это испытать.

Для первого просмотра записанного концерта BTS Валерии удалось собрать 50 человек, хотя на тот момент у неё не было опыта проведения подобных мероприятий. С этого и началась история сообщества.

В ночь после встречи я до самого утра читала сообщения девочек разного возраста. Одни просто делились своими яркими эмоциями. Другие рассказывали, как им иногда было тяжело, потому что в них не верили и травили за интересы и увлечения.

Нынешний куратор проекта Ксения Одегова сказала, что благодаря творчеству группы их объединение стало друг для друга семьёй, которая «готова помочь в сложных ситуациях и разделить вместе счастливые моменты». При этом обе девушки отметили, что, несмотря на их любовь к коллективу, они понимают, что BTS — это живые люди, границы которых нужно уважать. Например, Ксения Одегова точно уверена, что у неё нет одержимости, которая бывает у некоторых фанаток, желающих знать всё о своём кумире.

По мере возможности я отслеживаю новости о группе, просматриваю клипы и слушаю новые треки. Естественно, как и все Арми, я хочу побывать на их концерте вживую, но это не моя первостепенная задача.

Бывают случаи, когда поклонники сталкиваются и с негативной стороной фанатизма. Мы провели опрос в социальной сети Reddit о взгляде пользователей на фандомы. Большинство написали, что затрудняются ответить на этот вопрос, потому что какие-то фандомы бывают токсичными, а какие-то, наоборот, очень дружелюбными. Пользователь под ником Otano-Doiz поделился своей личной историей. Он рассказал, что долгое время слушал K-pop-группы 9MUSES, AOA, CLC, но внутри этих фандомов его стали травить. Причиной стало то, что он был мужчиной старше 30 лет, ведь это отличало его от подавляющей части поклонников.

***

Фандомы — это организованная группа людей, активно поддерживающая своего любимого артиста или группу. Люди вступают в них, чтобы чувствовать себя менее одиноко и чтобы избежать проблем в реальности. К тому же «общение» с кумиром может повысить самооценку поклонника.

Умеренный фанатизм полезен человеку, но в гипертрофированной форме он становится полноценным расстройством, нуждающимся в коррекции.

