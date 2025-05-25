Новая музыка на русском: «ВИА Гра», ANNA ASTI и Найк Борзов

«ВИА Гра» выпускают свою последнюю песню, ANNA ASTI рассказывает о жестокости любви, а Найк Борзов празднует день рождения, вспоминая прошлое. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Страницы группы «ВИА Гра», ANNA ASTI и Найка Борзова в VK; Рамблер

Синглы

ANNA ASTI — «Гроза»

© Страница ANNA ASTI в VK

Жанр: поп.

В новом сингле «Гроза» ANNA ASTI отходит от энергичных клубных битов и переключается на драматичную мелодичность. Как и в своём предыдущем треке «Высшие силы», певица смотрит на любовь как на жестокую силу, которой почти невозможно противостоять. Эмоциональность трека раскрывается в мощных вокальных партиях ANNA ASTI, которые достигают апогея в бридже. С большой вероятностью искренность, которую показывает артистка в своих новых работах, распространится и на её грядущий альбом. Его релиз намечен на 30 мая.

DJ SMASH, Lida — «ЗАКРОЙ ГЛАЗА»

© Страница DJ SMASH в VK

Жанр: поп.

В своих соцсетях музыкант Lida заявил, что «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» — самый радиоформатный трек, что он писал. Это похоже на правду, потому что в песне нет привычной для него перегруженности. Вместо неё в композицию просочились лиричные вокализмы, пусть и сдобренные автотюном. Если для Lida такой звук экспериментален, то для DJ SMASH спокойная танцевальная электроника — это дом родной. В продюсировании этого трека он вновь показал свои сильные стороны, создав энергичную и при этом сбалансированную композицию.

«ВИА Гра» — Galileo

© Страница группы «ВИА Гра» в VK

Жанр: поп.

В год 25-летия культовая женская поп-группа «ВИА Гра» представила свою последнюю песню. Об этом написал в соцсетях продюсер Константин Меладзе: «Это было прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать ещё многие годы».

При этом в самой песне нет и намёка на грусть. Она выполнена в классическом стиле «ВИА Гры». В ней есть и взрывной запоминающийся припев, и яркие танцевальные мотивы, которые сопровождает мощный женский вокал. Об уходе коллектива напоминает лишь повторяющаяся строчка: «Время вылечит».

«Руки Вверх!», Amirchik — «Ну зачем»

© Страница Amirchik в VK

Жанр: поп.

Тренд на ностальгию не уходит, а культовая группа «Руки Вверх!» продолжает этим пользоваться. В новом треке «Ну зачем» современные биты сочетаются с бодрыми синтезаторами, будто сбежавшими из начала нулевых. Строчка «Я ж тебя так люблю, так люблю» имеет все шансы растрогать фанатов композиции «Он тебя целует». Молодой музыкант Amirchik добавил в лирику пикантности. Это звучит неожиданно, учитывая, что перед его куплетом Сергей Жуков поёт, как в сторону отводит глаза.

«Ленинград», Зоя — «Жигули»

© Соцсети Зои

Жанр: поп

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, тоже не удержалась от тоски по былым временам. Их новая песня, проникнутая духом девяностых, рассказывает об ушедших чувствах. Выражается это в интересной метафоре: «Мы с тобою не смогли сохранить любви угли». В песне звучит только голос Зои, солистки группы. Это было верным решением, потому что ироничный Сергей Шнуров, скорее всего, не так органично вписался бы в нежную романтику. Хотя песня и не лишена юмора, она вызывает чувство приятной грусти.

NEMIGA, Дмитрий Маликов — «Навсегда»

© Страница NEMIGA в VK

Жанр: поп.

Дуэт из Минска NEMIGA, у которого недавно завирусился трек «Белым», записал лиричную песню с Дмитрием Маликовым. Тот в последнее время с энтузиазмом смотрит на коллаборации с молодыми артистами. В новом треке они поют о силе мгновений, которые остаются в памяти навсегда. Пусть звучание композиции в основном определяется модными битами, в ней всё равно можно услышать фортепианные и саксофонные партии, что определённо добавляет песне романтики.

Кассета, FEDUK — Outdoor

© Страница FEDUK в VK

Жанр: хип-хоп.

Артисты Кассета и FEDUK посвящают песню походам и прочим радостям свежего воздуха. Делают они это как истинные хипстеры, красуясь знаниями брендов одежды для туристов и насыщая лирику сленгом. Лёгкие электронные биты вырываются из этого контекста и больше подходят для вечеринок, чем для посиделок у костра. Этот диссонанс привносит в трек шутливости и непосредственности, которые идеально подходят для энергичной песни на лето.

Mirèle, «Бонд с кнопкой» — «Цветы»

© Старница Mirèle в VK

Жанр: инди-поп.

Певица Mirèle активно готовится к выходу своего альбома, в котором будут только коллаборации с другими артистами. В каждом сингле она подстраивается под своего музыкального коллегу, не теряя своей изюминки — чувственного голоса, растворяющегося на высоких нотах. Сингл «Цветы» покоряет своей лёгкостью и душевностью, которую поддерживают акустические гитарные партии в духе «Бонда с кнопкой». А хрупкие «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла» в припевах надолго застревают в голове.

«внимание брусника!» — «Высоко»

© Страница группы «внимание брусника!» в VK

Жанр: инди-поп.

Группа «внимание, брусника!» бросает тихую гитарную музыку и переходит на сторону танцевального попа. В треке «Высоко» соперничают два настроения: в куплетах говорится о расставании, а в припевах — о лёгкости любви. Как рассказала фронтгёрл коллектива Соня Брусника, на такое противоречие её подтолкнула сама жизнь. «Меня бросили прямо в процессе создания, поэтому воодушевление, о котором я пою в припеве, обломалось как палка», — объяснила артистка, её слова приводятся в пресс-релизе. Именно этой искренностью, сопровождаемой задорными битами, и подкупает песня «Высоко».

«СТРИО» — «Гуру Грува»

© Страница группы «СТРИО» в VK

Жанр: инди.

Участники группы «СТРИО» живут в трёх разных городах: Ростове, Нижнем Новгороде и Чебоксарах, но это не мешает им вместе создавать музыку. Их новый сингл — это танцевальное месиво, в котором инструментальные соло гармонично сочетаются с мощными вокальными партиями. Грувом в музыке называют ощущение, которое заставляет двигаться. Поэтому «Гуру Грува» — это идеальное название для композиции, при звучании которой голова непроизвольно начинает качаться в ритм.

ДА, ЛЕСЯ — «Искрами»

© Страница ДА, ЛЕСИ в VK

Жанр: поп-рок

Конец мая ассоциируется с порой выпускных, а они, в свою очередь, напоминают о ярких юношеских чувствах. В песне «Искрами» артистка ДА, ЛЕСЯ поёт о любви, которая зародилась на последней парте. За всплеск эмоций в треке отвечают рок-мотивы, которые особенно ощущаются в припевах.

Альбомы

ooes, Pantera Blue — la nostalgia lleva mi nombre

© Страница ooes в VK

Жанр: инди.

Российская инди-певица ooes, чьи треки «зима», «права» и другие долго гуляли по сети, неожиданно выпустила мини-альбом с испанской певицей Pantera Blue. Его название переводится на русский как «ностальгия носит моё имя».

У артисток похожая манера исполнения, выраженная невесомым звучанием. Поэтому их голоса плавно переплетаются друг с другом. Этому даже не мешает пение на разных языках. В пластинку вошли четыре спокойных трека, по атмосфере напоминающих творчество вирусной группы The Marías.

Найк Борзов — N2O2Ac25

© Страница Найка Борзова в VK

Жанр: инди.

В свой день рождения инди-музыкант Найк Борзов порадовал слушателей альбомом, состоящим из акустических версий его старых песен. Всего в лонгплей вошли 20 композиций, среди которых можно найти такие хиты, как «Верхом на звезде», «Одна она», «Лошадка», и другие. В новом варианте они стали звучать ещё искреннее и интимнее.

На закрытой презентации пластинки, которая прошла 21 мая, Найк Борзов объяснил, что в названии альбома зашифрованы его имя, 25-летнее пребывание на сцене и кислород. Последний отсылает к программе «Воздушная акустика», на которой впервые были презентованы новые варианты песен.

ЧИГИНА — «ДОМ»

© Страница ЧИГИНОЙ в VK

Жанр: альтернатива.

Ксюша Чигина, актриса и вокалистка группы «ЗАЛПОМ», выпустила свой первый сольный мини-альбом. На пластинке перемешаны разные жанры: поп, электроника, фолк и даже рэп. Связывает их всех ритм, который играет в песнях чуть ли не главную роль.

EP, состоящий из четырёх треков, представляет собой некий спектакль. От него временами становится дискомфортно, потому что артистка выносит наружу свои потаённые мысли. Но в этой обезоруживающей честности и кроется прелесть этой работы.

Новая музыка на русском: ANNA ASTI, Леонид Агутин и SEREBRO