Российская оперная певица впервые в истории спела с искусственным интеллектом

Российская оперная певица Вера Кононова спела дуэтом с искусственным интеллектом. «Научно-музыкальный эксперимент» прошёл во время её закрытого концерта в московском Доме звукозаписи.

© Странца Веры Кононовой в VK

В программу выступления попали несколько произведений, в том числе — ария из «Призрака оперы». Искусственный интеллект должен был исполнить партию Фантома. По словам исполнительницы, сложность заключалась в том, чтобы её голос, голос искусственного интеллекта и музыка оркестра «совпали».

Инициатором проектора стала сама Кононова. Артистка уверена, что если научиться работать с искусственным интеллектом, то можно реализовать «много фантазий» и написать «большое количество мелодий». Тренировку нейросети проводила китайская композитор Дуань Юйцянь. По её словам, она потратила на разработку технологии очень много времени.

Концерт, в котором будет участвовать искусственный интеллект, пройдёт повторно 11 июня в Московском международном Доме музыки. Помимо Кононовой, в выступлении будет задействован Государственный Кремлевский духовой оркестр во главе с заслуженным артистом России, дирижёром Игорем Шеверневым. Об этом сообщает ТАСС.

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