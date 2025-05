Главное в музыке за неделю: балет на концерте ANNA ASTI, As I Lay Dying в России

На первых стадионных концертах ANNA ASTI зрителей ждёт большое театральное шоу, в Россию собирается приехать американская металкор-группа As I Lay Dying, а премия RU.TV огласила своих победителей. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

ANNA ASTI раскрыла подробности своего первого стадионного концерта

Первые стадионные концерты в карьере ANNA ASTI пройдут 14 и 21 июня в Москве и Санкт-Петербурге. Шоу названо «Царица» в честь хита певицы. Артистка должна исполнить 25 песен, которые прозвучат в переосмысленных аранжировках. ANNA ASTI отметила важность «целостности», из-за чего она была вынуждена исключить из сет-листа некоторые старые композиции. Зрителей ждёт большое театральное представление с балетом. В шоу участвуют 26 танцоров.

Американская металкор-группа As I Lay Dying выступит в России

Американская металкор-группа As I Lay Dying выступит 30 октября в Москве, 31 октября — в Екатеринбурге и 1 ноября — в Санкт-Петербурге. Коллектив подтвердил информацию в своих соцсетях. Российские концерты откроют европейский тур группы, посвящённый 20-летию их альбома Shadows are Security. As I Lay Dying могут стать первой за три года американской рок-группой, которая выступит в России.

Стали известны имена победителей премии RU.TV

Мот премии RU.TV, 21 мая 2025 года

Мот и Клава Кока стали лучшими исполнителями по версии XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Церемония награждения состоялась 21 мая на сцене «Live Арены». Лауреаты получили традиционные статуэтки в виде самоваров. Лучшей группой были признаны Artik & Asti, а лучшими дебютантами оказались Betsy и Мария Янковская. С полным списком победителей можно ознакомиться в новости.

Альбом группы Sleep Token установил несколько рок-рекордов

Новый альбом Even In Arcadia группы Sleep Token, вышедший 9 мая, стал самым продаваемым хард-рок-альбомом за последние два года. Ему также удалось поставить рекорд по недельным стримам, собрав их больше всех других хард-рок-альбомов в истории.

Even In Arcadia также задал новую планку по продажам винила для тяжёлой музыки в современную эпоху: 47 тысяч копий. К тому же альбом занял первое место в американском чарте Billboard, а также в чарте Великобритании.

Стас Пьеха выпустит фолк-метал-трек под псевдонимом Вульф

Российский поп-музыкант Стас Пьеха выпустит свою первую песню в стиле тяжёлой музыки 6 июня. Композиция «Вороны» выйдет под псевдонимом Вульф Пьеха. Трек объединит фолк-мотивы и экстремальный метал. За счёт псевдонима Пьеха хочет разделить серьёзное и экспериментальное творчество. Под своим прежним именем он продолжит выпускать музыку в привычном звучании.

Релиз недели

Леонид Агутин — Н.В.Л.

Леонид Агутин выпустил альбом под названием «Н.В.Л.». В аббревиатуре зашифрованы имена Надежда, Вера, Любовь — так зовут героинь сериала «Разочарованные». Титульная песня с релиза вошла в его саундтрек. Альбом пронизан лиричной и расслабленной атмосферой, которую оживляет приджазованное и прифанкованное звучание отдельных песен.

Материал недели

Музыка на грани культа: зачем люди вступают в фандомы

Фанатизм вреден в крайних своих проявлениях, но в умеренных формах может даже приносить пользу. «Рамблер» изучил, почему люди вступают в музыкальные фандомы и как преданность определённому артисту помогает им в жизни, а также узнал у психотерапевта, какие признаки указывают на нездоровую обсессию.