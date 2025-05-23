Про «Три дня дождя» снимут документальный фильм
Глеб Викторов, известный как солист рок-группы «Три дня дождя», станет героем документального фильма. Лента расскажет о его творческом пути, борьбе с вредными привычками и времени, проведённом в реабилитационном центре.
Также зрители узнают, как создавался альбом «Висхолдинг», вышедший ранее в этом году.
Центральной частью документалки станет «откровенное» интервью самого музыканта. Съёмочная группа также побывала у Викторова дома, сообщает InterMedia. По словам артиста, фильм в первую очередь снимают для тех слушателей, которым «искренне важно знать», как у него дела.
Продюсером и режиссёром картины выступает Виктория Ариничева. Дата премьеры ленты пока неизвестна.