Про «Три дня дождя» снимут документальный фильм

Глеб Викторов, известный как солист рок-группы «Три дня дождя», станет героем документального фильма. Лента расскажет о его творческом пути, борьбе с вредными привычками и времени, проведённом в реабилитационном центре.

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Также зрители узнают, как создавался альбом «Висхолдинг», вышедший ранее в этом году.

Центральной частью документалки станет «откровенное» интервью самого музыканта. Съёмочная группа также побывала у Викторова дома, сообщает InterMedia. По словам артиста, фильм в первую очередь снимают для тех слушателей, которым «искренне важно знать», как у него дела.

Продюсером и режиссёром картины выступает Виктория Ариничева. Дата премьеры ленты пока неизвестна.

Рок-группа «Три дня дождя» выпустила альбом «Висхолдинг»