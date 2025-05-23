Леонид Агутин отказывается от современных трендов в новом альбоме «Н.В.Л.»

Российский певец Леонид Агутин представил свой новый альбом «Н.В.Л.», состоящий из 10 треков в привычном для себя стиле. Для легендарного музыканта это уже 17-я пластинка в карьере.

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В названии лонгплея зашифрованы женские имена Надежда, Вера и Любовь. Идея дать именно такое наименование сначала треку, а затем и всему альбому к Агутину пришла, когда его пригласили поучаствовать в сериале «Разочарованные». По сценарию героиня влюбляется в оператора на съёмках клипа Агутина. Когда Агутин увидел это, у него возник логичный вопрос: какую песню ему исполнить в кадре? Ему предложили спеть что-нибудь из своего, но Агутин пошёл дальше. «У вас же героинь зовут Надежда, Вера, Любовь — это же готовая идея, её нельзя не использовать!» — сказал музыкант и сочинил оригинальную композицию.

Весь альбом Агутина можно назвать светлым и вдохновляющим. Меланхолия в нём если и встречается, то она идёт под руку с ностальгией. Наверное, самый трагичный трек на пластинке — «Я не тот, ты не та», который Агутин записал вместе со своей женой Анжеликой Варум. Супруги в этой песни поют о несчастной любви, что выглядит весьма иронично. Несмотря на лирику, песня всё равно звучит жизнерадостно благодаря энергичной мелодии.

Агутин не пытается следовать современным трендам, поэтому в его альбоме нет модной электроники или нагромождения битов. Он использует те же жанры, что и лет двадцать назад: поп, фанк и джаз. Агутин настолько в них преисполнился, что к музыкальной части альбома просто невозможно придраться. Инструментальные партии, несмотря на сложность, звучат гармонично. «Я абсолютно горд этой работой и люблю каждую песню. Думаю, что там нет ни одной лишней ноты, ни одного лишнего слова. Альбом родился как-то легко, органично — просто появился, и всё», — написал в своих соцсетях Агутин. Это чувствуется, потому что композиции плавно перетекают друг в друга.

Единственное, в чём можно упрекнуть пластинку «Н.В.Л.», — это однотипность. И это не столько про одинаковое звучание треков, сколько про отсутствие каких-то новых музыкальных решений. Агутин хорошо выполняет свою работу, но он не старается придумать что-то сверх этого. Даже при таком раскладе альбом выполнен качественно, и хотя бы ради этого его стоит послушать. Ну или ради того, чтобы погрузиться в атмосферу девяностых, когда Агутин только начинал свой творческий путь.

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