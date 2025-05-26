Владимир Селиванов заявил, что хочет сконцентрироваться на музыке

Артист Владимир Селиванов, выпускающий рэп-песни под псевдонимом VAVAN, объявил о желании отодвинуть актёрскую карьеру на второй план. Исполнитель хита «Малая сияй» подчеркнул, что сейчас он скорее музыкант.

© Соцсети Владимира Селиванова, Рамблер

Селиванов отметил, что не собирается насовсем отказываться от работы в кино и на телевидении. К примеру, не так давно он снялся в сериале «Бедные смеются, богатые плачут». Селиванову досталась роль чиновника, который пытается завладеть чужими деньгами. Артист подчеркнул, что опыт был «интересным», и понадеялся, что его пригласят на съёмки в следующем сезоне. Слова Селиванова приводит Пятый канал.

VAVAN выпускает музыку с 2016 года. Основа его дискографии — синглы, а также коллаборации с известными артистами. К примеру, Селиванову удалось записать дуэты с Анной Семенович, Сергем Жуковым из поп-группы «Руки Вверх!», а также коллективом Galibri & Mavik. Песня VAVAN «Зацени» вошла в саундтрек сериала «Реальные пацаны», сделавшего артиста известным.

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