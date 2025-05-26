Рок-фестиваль «Наши в городе» объявил первого хедлайнера

Музыкальный фестиваль «Наши в городе», который состоится в Москве с 26 по 27 июля, анонсировал первого хедлайнера. Во второй день мероприятия в кинопарке «Москино» выступит группа Сергея Шнурова «Ленинград».

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com, Рамблер

Об этом стало известно из соцсетей коллектива. По словам Сергея Шнурова, группа исполнит «свои лучшие хиты». Музыкант подчеркнул, что «Ленинград» давно не выступал на открытом воздухе в Москве.

Кто ещё выступит на фестивале, пока неизвестно. В прошлые годы на сцене «Наших в городе» появлялись рок-артисты Валерий Сюткин, Сергей Бобунец и Гарик Сукачёв, а также коллективы «Пилот», «Секрет», «Ундервуд» и другие.

По словам организаторов, музыкальная программа пройдёт с 12:00 до 22:00: выступление каждого артиста продлится не меньше часа. Исключением станут хедлайнеры, которые отыграют большой двухчасовой концерт.

Помимо выступлений рок-артистов, в рамках фестиваля также пройдёт несколько кинопоказов. Их программа пока не анонсирована. Для детей в парке «Москино» поставят батут, площадки для кикера, аэрохоккея, баскетбола, нанесения аквагрима и других развлечений.

Билеты для посещения двух дней сразу уже поступили в продажу.

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