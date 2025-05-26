Рок-фестиваль «Наши в городе» объявил первого хедлайнера
Музыкальный фестиваль «Наши в городе», который состоится в Москве с 26 по 27 июля, анонсировал первого хедлайнера. Во второй день мероприятия в кинопарке «Москино» выступит группа Сергея Шнурова «Ленинград».
Об этом стало известно из соцсетей коллектива. По словам Сергея Шнурова, группа исполнит «свои лучшие хиты». Музыкант подчеркнул, что «Ленинград» давно не выступал на открытом воздухе в Москве.
Кто ещё выступит на фестивале, пока неизвестно. В прошлые годы на сцене «Наших в городе» появлялись рок-артисты Валерий Сюткин, Сергей Бобунец и Гарик Сукачёв, а также коллективы «Пилот», «Секрет», «Ундервуд» и другие.
По словам организаторов, музыкальная программа пройдёт с 12:00 до 22:00: выступление каждого артиста продлится не меньше часа. Исключением станут хедлайнеры, которые отыграют большой двухчасовой концерт.
Помимо выступлений рок-артистов, в рамках фестиваля также пройдёт несколько кинопоказов. Их программа пока не анонсирована. Для детей в парке «Москино» поставят батут, площадки для кикера, аэрохоккея, баскетбола, нанесения аквагрима и других развлечений.
Билеты для посещения двух дней сразу уже поступили в продажу.
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