Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет позже намеченной даты

Кинокомпания Lionsgate, которая разрабатывает биографическую картину о Майкле Джексоне, объявила о повторном переносе премьеры. Генеральный директор студии Джон Фельтхаймер предположил, что фильм не выйдет раньше 2026-го. Скорее всего, картина поступит в прокат в апреле грядущего года.

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Причину такого решения киностудия не раскрыла. Фельтхаймер отметил, что режиссёр картины Антуан Фукуа и продюсер Грэм Кинг уже отсняли 3,5 часа сырого материала. Об этом сообщает Variety.

Работа над байопиком о короле поп-музыки ведётся с января 2024 года. Черновое название картины — «Майкл». Роль артиста исполнит племянник покойного музыканта Джафар Джексон. В актёрский состав также вошли Кэт Грэм, Колман Доминго и десятилетний Джулиано Кру Вальди. Какой отрезок жизни Джексона ляжет в основу картины, пока неизвестно.

Изначально релиз картины был запланирован на апрель 2025-го. Потом премьера была перенесена на октябрь того же года. Перемена была связана с желанием создателей попасть под «наградный сезон».

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