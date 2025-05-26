Лев Лещенко рассказал о новом альбоме из неизданных песен

Советский и российский исполнитель Лев Лещенко рассказал об альбоме «Только в любви», премьера которого намечена на 6 июня. В релиз вошло 18 неизданных прежде композиций, а также дуэты с молодыми артистами Алексеем Воробьёвым и Зарой.

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По словам Лещенко, каждую из песен в новом альбоме он «где-то исполнял за последние два года». Например, на «Голубом огоньке» и фестивале «Песня года».

Это песни, которые достойны внимания и того, чтобы быть записанными. Получился такой симпатичный альбом о любви — об этом замечательном чувстве. У меня получился очень лирический альбом.

Лещенко также рассказал о том, что дуэт «Шлягер» был записан по инициативе Алексея Воробьёва. Точно так же случилось с песней «Звёздная ночь», выпущенной совместно с Зарой. Лещенко подчеркнул, что он не пытается «продлить себе популярность за счёт таких коллабораций», так как это происходит обоюдно.

Артист также выразил уверенность, что его песням не нужно набирать популярность в соцсетях, так как они не теряют актуальность. Слова Лещенко цитирует НСН.

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