Билли Джоэл отменил турне из-за серьёзного заболевания мозга

Стали известны дальнейшие планы американского музыканта Билли Джоэла, отменившего турне из-за серьёзного заболевания. Врачи поставили певцу диагноз «нормотензивная гидроцефалия». Это серьёзное нарушение в работе мозга, которое может привести к развитию деменции и сложностям в передвижении.

© IMAGO/mpi04/globallookpress.com, Рамблер

По словам 76-летнего артиста, его состояние ухудшилось из-за недавних концертов. Теперь он испытывает трудности со слухом, зрением и равновесием.

Согласно сообщению его дочери Алексы Рэй в соцсетях, Джоэл направляет все возможные усилия на восстановление, проходя через физическую терапию. Девушка назвала музыканта «самым сильным и смиренным из всех», кого она знала, и поблагодарила его поклонников за поддержку. Её слова приводит NME.

Сколько времени займёт восстановление, неизвестно.

Оззи Осборн заявил, что не сможет отыграть весь концерт с Black Sabbath