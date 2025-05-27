К 100-летнему юбилею композитора Шаинского выйдет сборник его неизданных песен

Вячеслав Шаинский рассказал о скорой премьере неизданных композиций его отца, Владимира Шаинского. Покойный музыкант известен как создатель песен «Антошка», «Кузнечик», «Голубой вагон» и других.

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Названия композиций пока неизвестны. По словам Шаинского, они войдут в сборник, премьера которого будет приурочена к столетию со дня рождения композитора.

В трек-листе также будут произведения участников международного детского фестиваля «Шаинский фест», ежегодно проходящего с марта по май. Участие в нём принимают создатели детской музыки со всей страны. Фестиваль заканчивается большим концертом, который пройдёт в Кремлёвском дворце 31 мая.

По словам Шаинского, участие в создании сборника также примут молодые музыканты. Они исполнят собственные версии известных песен покойного композитора. Об этом сообщает НСН.

Композитор Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. В детстве обучался игре на скрипке, впоследствии поступил в Ташкентскую консерваторию. Музыкант также изучал композиторское дело в Москве и Баку. В 1969-м Шаинский принёс в фирму звукозаписи «Мелодия» песню «Антошка», которая легла в основу одноимённого мультфильма.

В 1986 году композитор получил звание народного артиста РСФСР. Шаинский скончался 25 декабря 2017 года.

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