«ВИА Гра» закончилась: эксперты объяснили, почему группа распалась

23 мая продюсер Константин Меладзе в соцсетях заявил, что закрывает проект «ВИА Гра» спустя 25 лет его творческой деятельности. В этот же день коллектив выпустил свою последнюю песню под названием Galileo. «Рамблер» пообщался с музыкальными экспертами и выяснил, в чём причина угасания группы и какой вклад «ВИА Гра» внесли в развитие российской поп-музыки.

© Соцсети «ВИА Гра»

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве телепродюсером Дмитрием Костюком и композитором Константином Меладзе.

В год 25-летия группы Константин Меладзе сделал неожиданное заявление о прекращении деятельности проекта. «Это было прекрасное время, по которому тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать ещё многие годы», — написал он в соцсетях. В комментариях под постом собрались экс-участницы «ВИА Гры», включая бывшую жену Меладзе Веру Брежневу. Все они красноречиво благодарили композитора.

Кроме грусти и ностальгии по давно ушедшим временам эта новость также вызвала у пользователей удивление. Как отметил музыкальный журналист Владимир Завьялов, многие только сейчас узнали, что «ВИА Гра» не распалась много лет назад, а продолжала действовать до этого момента.

Причины распада «ВИА Гры»

© Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com

Пик популярности «ВИА Гры» пришёлся на начало нулевых. Именно в то время, с января 2003-го по май 2004-го, действовал золотой состав группы. В него входили Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Последующие участницы не смогли повторить успеха этой троицы.

«Сейчас вы знаете состав “ВИА Гры”? Кто там поёт-то вообще? Люди, имена? Нет», — иронично заметил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием Life.ru.

В снижении популярности коллектива после нулевых Владимир Завьялов видит несколько причин. Первая из них связана с общим упадком бойз-бэндов и гёрлз-бэндов как в России, так и на Западе.

За последние 15 лет сильно изменились способы продвижения музыки. И за это стоит сказать «спасибо» соцсетям, которые отправили нас в эпоху индивидуальности. Если раньше было достаточно собрать несколько девушек или парней, провести им коллективную фотосессию и снять клип, то сейчас каждого участника нужно продвигать индивидуально. Для этого требуется больше денег и усилий. Это нецелесообразно. Легче взять одного артиста и вкладываться в него. Владимир Завьялов музыкальный журналист

По мнению Завьялова, на распад «ВИА Гры» также повлияла и внутренняя причина. Она выражается в том, что Константин Меладзе прошёл свой творческий пик.

Его лучшие вещи остались в девяностых, нулевых и начале десятых. Это абсолютно нормально, потому что такое случается с лучшими из нас. То же самое произошло с Игорем Матвиенко, Павлом Есениным и Максимом Фадеевым. Невозможно несколько десятилетий подряд выдавать что-то гениальное и держать продюсерскую хватку в быстро меняющейся реальности. Владимир Завьялов музыкальный журналист

Похожую историю сейчас переживает группа SEREBRO, которая возобновила деятельность в новом составе в конце прошлого года. Хотя коллектив и выпускает свежие синглы, слушатели всё равно отдают предпочтение старым хитам.

Вклад «ВИА Гры» в российскую музыку

© Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Хотя мы давно не слышали новостей от «ВИА Гры», не стоит забывать об их влиянии в начале творческого пути. Как считает Владимир Завьялов, коллектив внёс значительный вклад в развитие российской поп-музыки и заставил по-новому взглянуть на гёрлз-бэнды.

До образования «ВИА Гры» слушатели воспринимали женские группы как «поющие трусы». «ВИА Гра» же изменили этот образ, внеся в музыку драму и эмоции. Владимир Завьялов привёл в пример их чувственную песню «Не оставляй меня, любимый!», выпущенную в 2003 году.

На самом деле редко кому удаётся сочетать в себе секс, самоиронию, драму и глубину. И у группы «ВИА Гра» это получалось. Владимир Завьялов музыкальный журналист

По мнению Завьялова, многие российские группы после позаимствовали у «ВИА Гры» их страстный и харизматичный образ. И если бы не они, то, возможно, не было бы таких коллективов, как SEREBRO или «Винтаж».

С этой точкой зрения не согласен продюсер, медиаэксперт и музыкальный критик Павел Рудченко. Он считает, что «ВИА Гра» не внесли ничего нового в российскую музыку.

Это был чистой воды коммерческий проект с постоянно меняющимися участницами. Культурной нагрузки этот коллектив не нёс. Они только развлекали и ублажали глаза и чувства мужского населения. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

За все годы через «ВИА Гру» действительно прошли аж 20 девушек. При этом, несмотря на перестановки, образ коллектива никогда не менялся. Он всегда состоял из роковых барышень, не стесняющихся своей сексуальности. В записи последней песни Galileo приняли участие Ульяна Синецкая и София Тарасова.

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