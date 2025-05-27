Продюсер Фадеев раскрыл, кого считает самой яркой участницей Serebro

Продюсер Максим Фадеев, известный как создатель SEREBRO, поделился своим мнением о бывших участницах коллектива. Музыкант заявил, что считает Елену Темникову самой яркой из них.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com; Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Общаясь с поклонниками в социальных сетях, Фадеев также сделал комплимент Ольге Серябкиной. Продюсер назвал исполнительницу хита «Бывшие» «более ответственной и трудолюбивой». Назвать имя худшей солистки Фадеев не решился, так как у каждой участницы «была своя краска».

Темникова и Серябкина входили в первый состав SEREBRO, который часто считают самым успешным. Вместе с солисткой Мариной Лизоркиной коллектив дебютировал, выступил на «Евровидении» и даже сумел занять второе место. Фадеев теперь считает, что участие в конкурсе было ошибкой. Продюсер предположил, что коллектив не создан для состязаний, а способен только украшать их.

Во время общения с поклонниками Фадеев подтвердил, что считает первый состав «золотым». Темникова покинула группу в 2014 году, Серябкина — в 2018-м. Участницы, пришедшие после них, не смогли добиться успеха, поэтому в 2019-м Фадеев распустил проект.

В 2024 году продюсер объявил о возрождении SEREBRO. Новые участницы Aya, Keiko и Di попали в состав коллектива после участия в закрытом кастинге.

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