Билли Айлиш, Эминем, RM, Леди Гага и Грейси Абрамс победили на престижной премии

26 мая в Лас-Вегасе прошла ежегодная церемония вручения наград American Music Awards. Триумфатором вечера стала артистка Билли Айлиш, одержавшая победу в семи номинациях. Исполнительница хита BIRDS OF A FEATHER была признана «Артисткой года», а также «Самой любимой певицей» и «Лучшим гастролирующим музыкантом».

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Альбом HIT ME HARD AND SOFT (2024), не получивший ни одной награды на «Грэмми», был признан лучшим лонгплеем года и «самым любимым поп-релизом». На премии также отметили композицию BIRDS OF A FEATHER, ставшую «Песней года» и «Лучшим поп-треком».

Среди лауреатов также оказались певец Бруно Марс и поп-артистка Леди Гага. Их дуэт Die With A Smile одержал победу в номинациях «Коллаборация года» и «Лучшее видео года». Гага также выиграла в категории «Лучшая танцевальная артистка», а Марс стал «Самым любимым поп-певцом года».

Также среди победителей в разных номинациях — Грейси Абрамс («Прорыв года»), Post Malone («Кантри-артист года»), Бейонсе («Лучший кантри-альбом»), Эминем («Лучший рэп-артист»), The Weeknd («Лучший R&B-артист)» и лидер бойз-бэнда «BTS» RM («Лучший K-pop-артист»). Пуэрто-риканский реггетон-музыкант Bad Bunny был в четвёртый раз признан «Лучшим латинским певцом».

Среди номинантов в нескольких категориях также были упомянуты Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон, Бенсон Бун, Томми Ричман и другие артисты. Они не получили ни одной награды.

Список победителей опубликовал Billboard. Издание отмечает, что номинанты были выбраны на основе разных критериев. Среди них— стриминг, продажи альбомов и отдельных треков, звучание в радиоэфирах и прибыль с гастролей.

