Раскрыта дата премьеры совместного трека покойных Juice WRLD и XXXTentacion

Представители рэпера XXXTentaction, погибшего в июне 2018 года, анонсировали скорую премьеру его коллаборации с также покойным Juice WRLD. Трек называется whoa (mind in awe) и представляет собой переработку одноимённой композиции, вышедшей в первом посмертном альбоме рэпера SKINS.

© Lexiou WesCudi/CC BY-SA 2.0; Департамент исправительных учреждений Флориды

Премьера трека состоится 30 мая. По словам представителей музыкантов, Juice WRLD записал свою партию только в декабре 2018 года после премьеры SKINS.

О том, что рэперы планировали совместную работу, стало известно только в ноябре 2021-го, напоминает HypeBeast.

Оба рэпера на тот момент уже были мертвы: Juice WRLD скончался в декабре 2019 года.

Рэпер Джарахов выпустил свой самый личный альбом «Эл»