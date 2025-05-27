HiFi-стриминг Звук представил обновлённый дизайн сайта

HiFi-стриминг Звук поделился новостями об обновлении интерфейса сайта. Как сообщили в пресс-службе сервиса, изменения были разработаны совместно с пользователями.

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Тестирование новых инструментов началось ещё в сентябре. Участники эксперимента делились с организаторами мнением о том, что кажется им удобным, а что следует улучшить.

Среди новых инструментов — портативный мини-плеер, который можно передвигать. Он выполнен в минималистичном дизайне. Разработчики также добавили функцию, позволяющую раскрыть текст проигрываемой композиции. На плеере также есть кнопки, которые переведут пользователя на «волну рекомендаций» по треку и покажут очередь воспроизведения.

Также теперь пользователи сервиса могут выбрать одну из семи новых цветовых тем. Поиск по стримингу после обновления доступен с любой страницы музыкального каталога.

Структура главной страницы Звука тоже изменилась. Теперь здесь можно найти персональные рекомендации в виде дневных подборок и «волн» по отдельным трекам, артистам или жанрам. Тут же расположены редакционные подборки. Во вкладке «Любимое» пользователи смогут найти ещё больше предложений новых треков, которые могут им понравиться.

Стриминг также обновил раздел с детским материалом. Теперь пользователям будет гораздо проще переключаться между «взрослым» и «детским» режимом.

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