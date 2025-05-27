Татьяна Куртукова раскрыла, кого из молодых артистов считает прорывом года

Фолк-поп-певица Татьяна Куртукова рассказала, кто из молодых артистов достоин получения звания «Прорыв года» на церемонии Муз-ТВ. В категории указаны поп-певицы Mona, Bearwolf, Miravi и Минаева, группа «Комната культуры», трио nkeeei, Uniqe и Shilovets. Получить награду также могут певец Мераб Амзоев и сама Куртукова.

© Страница в VK Bearwolf и Татьяны Куртуковой

Исполнительница трека «Матушка» высоко отозвалась о творчестве певицы Bearwolf (Валерии Василевской). Куртукова отметила, что молодая артистка умело сочетает в своих песнях разные направления. Артистка предположила, что пока не все услышали настоящий потенциал Bearwolf — даже те, кому понравился хит GODZILLA.

Куртукова отметила, что считает прорывным фолк-коллектив Ay Yola, исполнивший трек Homay на башкирском. Артистка также поздравила группу Жени Трофимова «Комната культуры» с заслуженным ростом популярности. По мнению Куртуковой, их творческий путь схож с её собственным, сообщает Муз-ТВ.

Иногда песне нужно чуть пожить, прежде чем её действительно услышат.

Церемония вручения наград Муз-ТВ состоится 7 июня на Live Arena в Одинцове. Мероприятие пройдёт в юбилейный, 20-й раз.

Из спортзала на сцену: кто такая BEARWOLF, исполнившая трек GODZILLA