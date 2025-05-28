Рэперша Cardi B получит награду «Голос культуры»

Американское общество композиторов, авторов и издателей (сокращённо — ASCAP) вручит рэперше Cardi B награду «Голос культуры». Так организация хочет подчеркнуть вклад артистки в хип-хоп-музыку и культуру.

© Соцсети Cardi B

Церемония вручения награды будет приватной и состоится в следующем месяце. По словам председателя ASCAP Пола Уильямса, влияние артистки на хип-хоп неоспоримо, так как Карди бросила вызов жанровым нормам и разрушила множество барьеров. Благодаря её «аутентичности и таланту» артистка проложила дорогу для многих других представительниц жанра. Слова Уильямса приводит Complex.

Cardi B дебютировала в 2017 году с треком Bodak Yellow. Он занял первое место в общем чарте Billboard, сделав артистку первой рэпершей, добившейся такого успеха за 20 лет. Зимой 2018-го ей удалось повторить триумф The Beatles, потому что три её сингла одновременно попали в топ-10 чарта. В том же году вышел её единственный лонгплей Invasion Of Privacy, получивший «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».

«Тейлор Свифт — Валькирия XXI века»: эксперты оценили рейтинг лучших артистов по версии Billboard