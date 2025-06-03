Кто помогает детям добиться успеха: тайна славы BETSY и Миланы Стар

Состоявшиеся артисты нередко помогают начинающим добиться успеха на музыкальном поприще. Некоторые даже пишут музыку для своих детей. «Рамблер» собрал несколько таких историй из разных лет. Рассказываем, кто стоит за успехом Децла, Миланы Стар и BETSY, исполнившей хит «Сигма Бой» совместно с Марией Янковской.

© Соцсети Анжелики Варум, Дениса Кукояки; Григорий Сысоев/РИА Новости; Рамблер

Юрий Варум, продюсер Анжелики Варум

© Соцсети Анжелики Варум

Одна из самых известных артисток эстрады нулевых Анжелика Варум родилась в музыкальной семье: её отец Юрий Варум был композитором. Поэтому Мария Варум — это настоящее имя исполнительницы — с детства знала, что станет артисткой.

Отец будущей певицы сам дал ей необходимые музыкальные навыки. Их оказалось недостаточно, чтобы Варум смогла поступить в Щукинское училище. После неудачной попытки получить профессиональное образование артистка обратилась за помощью к отцу: Варум хотела стать бэк-вокалисткой. Музыкант согласился подыскать ей работу, а также помочь с записью песен.

В 1990-м Анжелика Варум выпустила песню «Полуночный ковбой», ставшую для неё трамплином к большой известности. Юрий Варум оставался её продюсером вплоть до 2009 года. С его поддержкой артистка выпустила девять альбомов, в которые вошли её главные хиты «Зимняя вишня», «Ля Ля Фа» и другие.

Александр Толмацкий, продюсер Децла

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий, диджей на радио Next и генеральный продюсер телеканала A-One, одним из первых привёл в современный шоу-бизнес своего ребёнка. Так в российской музыке появился Децл: сегодня его считают одной из важнейших фигур в становлении российской рэп-культуры. Толмацкий-старший помог молодому Децлу с записью дебютного трека «Пятница». Благодаря продюсеру песня попала в ротацию на радио и телевидение. Отец музыканта также посодействовал ему с записью дебютного альбома «Кто? ты», но после его премьеры пути артистов разошлись. Вплоть до своей смерти в 2019-м Децл работал либо в одиночку, либо с другими продюсерами.

У рэпера остался сын: сегодня он выпускает музыку под псевдонимом Juzeppe Junior. Александр Толмацкий внуку не помогает, объясняя это внутренними семейными конфликтами.

Ирина Маирко, продюсер Миланы Стар

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

15-летняя блогерша и певица Милана Стар — дочь Виталия Гогунского, прославившегося в роли Кузи в сериале «Универ», и модели Ирины Маирко. По воспоминаниям её матери, Милана с детства проявляла интерес к музыке и быстро прониклась творчеством рок-группы Queen, поп-звезды Майкла Джексона и корейского гёрлз-бэнда BLACKPINK.

Когда будущая артистка захотела попробовать себя в музыке, родители поддержали это решение. В 2017-м Стар выпустила дебютную песню и клип «Малявка». Музыку написал композитор Михаил Гребенщиков, а слова — Мария Маханько. Родители вкладывались в Стар финансово: Гогунский, например, брал её на съёмки на телевидении.

В 2018-м родители артистки развелись. Сегодня её продюсером и менеджером выступает мать, Виталий Гогунский же не принимает участия в построении её карьеры. На этом артистка настояла сама: Стар не раз признавалась, что не хочет общаться с отцом, и даже заблокировала его в соцсетях.

Сергей Жуков, продюсер Энджела Жукова

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Лидер поп-группы «Руки Вверх!» состоит в браке с Региной Бурд. Бывшая вокалистка гёрлз-бэнда «Сливки» родила пятерых детей, двое из которых уже вовсю занимаются творчеством. Дочь Жуковых Ника снимается в сериале «Плакса», а 15-летний Энджел выпускает музыку. Инициатива заняться песенным творчеством исходила от подростка, но его отец всё равно согласился помочь. Сегодня Сергей Жуков пишет и подбирает песни для сына самостоятельно. Музыкант объясняет это тем, что авторский талант у подростка пока не открылся, но подчёркивает, что с ним в этом возрасте происходило то же самое.

Михаил Чертищев, продюсер BETSY

© Соцсети Михаила Чертищева

Одна из двух исполнительниц вирусного хита «Сигма Бой», ставшего популярным в прошлом ноябре, — дочь известного композитора Михаила Чертищева. Долгое время артист писал музыку для участников детского «Голоса» и отечественных мультфильмов. Однажды кто-то из коллег спросил, почему он не продюсирует собственную дочь, и Чертищев решил это исправить.

Работа над созданием образа BETSY велась с 2020 года. Англоязычный псевдоним композитор придумал сам. Он же объяснил дочери, как противостоять ненавистникам в интернете и не зазнаваться. Именно Чертищев написал музыку для вирусного «Сигма Боя» и других треков BETSY.

«Живём в век самоиронии»: интервью c BETSY и её отцом Михаилом Чертищевым

Руслан Север, продюсер Ay Yola

© Страница группы Ay Yola в VK

Фолк-коллектив Ay Yola, поразивший всех своим внезапным успехом ранее в этом году, — это проект диджея Руслана Севера (настоящее имя — Руслан Шайхитдинов). Помимо него, в группу входят знаток фольклора Ринат Рамазанов и 25-летняя Адель Шайхитдинова, не так давно вошедшая в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Певица — единственная дочь продюсера.

До создания Ay Yola и всероссийского успеха Шайхитдиновы выпускали музыку в группе Musume. Проект пользовался локальной популярностью, но только после начала сотрудничества с Рамазановым превратился в Ay Yola. Сейчас музыканты записывают дебютный альбом, целиком посвящённый башкирскому эпосу «Урал Батыр». В него войдёт завирусившийся трек Homay, вышедший в марте 2025 года.

Трэвис Баркер, продюсер Лэндона Баркера

© F. Sadou/AdMedia/www.globallookpress.com

Барабанщик широко известной поп-панк-группы blink-182 Трэвис Баркер — один из самых активных покровителей молодых исполнителей. Музыкант выступал в роли продюсера на альбомах machine gun kelly, Уиллоу Смит, Аврил Лавин и многих других артистов. Среди подопечных ударника оказался и его сын Лэндон.

21-летний музыкант пока не успел выпустить ни одного альбома, зато появился в треке machine gun kelly и записал два трека, спродюсированных его отцом. Также Лэндон выступал на рок-фестивале BLUDFEST, который устраивает рок-артист Youngblud, и на разогреве прошлогоднего тура blink-182.

Денис Кукояка, продюсер и отец Василисы Кукояки

© Страница Василисы Кукояки в VK

Участник комедийного рэп-трио «Хлеб» и блогер Денис Кукояка женат с 2014 года, а в 2017-м музыкант впервые стал отцом. Поначалу его дочь Василиса просто появлялась в соцсетях Кукояки и его жены, а затем начала петь сама. Например, в 2023 году она снялась в клипе на песню Миланы Хаметовой «Краш», а в 2025-м вышла на сцену большого стадионного концерта группы «Хлеб». Певица исполнила несложный куплет песни «Пишем рэп» на радость зрителям и отцу, наблюдавшему за дочерью сзади.