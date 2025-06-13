Когда можно и нельзя использовать чужую музыку бесплатно

Издательство «Бомбора» выпустило книгу «Музыкальный редактор. Как музыка попадает в кино и сериалы?». Её автором стал генеральный директор музыкального агентства Sync Lab, продюсер Денис Шарко. Он работал над сериалами «Беспринципные», «Содержанки», «Жить жизнь», «Псих» и другими. В своей книге Шарко рассказывает о профессии музыкального редактора в кино, объясняет особенности российского законодательства в вопросах авторского права и даёт советы артистам.

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С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги. В нём Денис Шарко, опираясь на российские законы, разоблачает мифы об использовании чужой музыки в проектах на YouTube, в кино, цифровых медиа и на ТВ.

В современном мире кинопроизводства и масс-медиа музыка играет неотъемлемую роль, создавая атмосферу, подчёркивая эмоции и усиливая воздействие на зрителя. Однако, несмотря на все технические и творческие новшества, в профессиональной среде до сих пор встречаются люди, которые верят в некоторые мифы о возможных вариантах бесплатного использования музыки. За время работы мне довелось послушать множество небылиц по этому поводу. Откуда они берутся, сказать сложно, но легенды эти в некоторых случаях достаточно живучи. Это явление вызывает изрядное недоумение со стороны правообладателей и иногда влияет на качество и законность производимого контента.

Для более глубокого и осознанного понимания правовых аспектов использования музыкальных произведений в проектах рассмотрим некоторые распространённые заблуждения.

© Издательство «Бомбора»

МИФ 1. «ЕСЛИ ТЫ УКАЗЫВАЕШЬ ИМЕНА АВТОРОВ МУЗЫКИ И СЛОВ ПЕСНИ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЕШЬ В СВОЕМ ПРОЕКТЕ, ТО ТЫ МОЖЕШЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ МУЗЫКУ БЕСПЛАТНО»

Это не так.

Указание автора или даже ссылка на источник музыки ещё не гарантирует тебе того, что ты избежал проблем с правообладателем и YouTube. Предложений по использованию бесплатной музыки в интернете довольно много. Как правило, это фоновая музыка для настроения, она не звучит по радио или ТВ. Прежде чем её использовать, рекомендую ознакомиться с условиями правообладателя, потому что если ты просто хочешь, чтобы твой ролик висел в сети, то это несложно, но с хитами это вряд ли прокатит. И если ты планируешь зарабатывать на этом контенте (монетизировать свой труд), то чужая бесплатная музыка может приносить доход правообладателю музыки, а не тебе, — это будет считаться платой за «бесплатное» её использование.

Существует бесплатная фонотека музыки на YouTube, которую платформа рекомендует начинающим пользователям, чтобы избежать недоразумений с блокировкой. Найти её несложно: окошко вашего профиля на YouTube >> Творческая студия YouTube >> Фонотека (слева на экране, почти в самом низу).

Справедливости ради стоит добавить, что в рамках продвижения какого-либо трека правообладатель может разрешить условно безвозмездное использование своей конкретной песни в обмен на указание трека в подписи к видео, но это частные случаи, они ограничены сроком, и надо быть подписанным на новости от правообладателя, чтобы вылавливать такие возможности.

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МИФ 2. «Я СПРОСИЛ РАЗРЕШЕНИЯ У ОДНОГО ИЗ АВТОРОВ ПЕСНИ/МУЗЫКИ — ОН РАЗРЕШИЛ, И ТЕПЕРЬ Я МОГУ СВОБОДНО ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ».

Неверно.

Если в создании песни/музыки принимали участие несколько человек, то согласие надо будет получить от всех. Также надо уточнить, не передала ли группа исключительные права на синхронизацию в музыкальный лейбл, и тогда нужно будет общаться непосредственно с лейблом, а группа сможет лишь повлиять на его решение о ставке за лицензию со своей стороны.

МИФ 3. «Я ИСПОЛЬЗУЮ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ БЕТХОВЕНА, МОЦАРТА И ТАК ДАЛЕЕ… ОНИ ВНЕ АВТОРСКИХ ПРАВ, ПОЭТОМУ Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ БЕСПЛАТНО».

Частично верно, поскольку это утверждение касается только авторских прав: хотя многие классические музыкальные произведения находятся в общественном достоянии, их исполнение и записи защищены смежными правами. Для использования записей классической музыки необходимо получить разрешение от владельцев прав на фонограмму и исполнение.

Ты не можешь использовать классическую музыку, записанную кем-либо другим, и тут надо будет договариваться с владельцем той конкретной фонограммы. То же самое касается и фольклора.

МИФ 4. «СOPYRIGHT FREE MUSIC ЗНАЧИТ, ЧТО МУЗЫКА БЕСПЛАТНАЯ».

Copyright Free Music означает, что ты можешь купить за определённую плату возможность использовать музыку в своём видео без претензий от YouTube или владельца авторских прав.

МИФ 5. «ROYALTY-FREE MUSIC (СВОБОДНАЯ ОТ РОЯЛТИ МУЗЫКА) — МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ БЕСПЛАТНО?»

Не совсем. Ты можешь её использовать при условии, что ты выплатил вознаграждение правообладателю за включение песни в состав своего видео, но зато можешь больше не думать о роялти автору и будешь собирать монетизацию сам.

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МИФ 6. «Я КУПИЛ МУЗЫКАЛЬНУЮ КАССЕТУ / CD / ПЛАСТИНКУ/ ТРЕК НА ITUNES, ЗНАЧИТ, Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ МУЗЫКУ».

Нет. Это не так. Если ты купил физический носитель с музыкой или цифровую копию, то ты можешь его слушать и получать удовольствие от материала, но только в одиночку или в кругу своей семьи — ты не можешь использовать музыку в иных областях применения, тем более в синхронизации. Напомню текст с оборота любого физического носителя, выпущенного правообладателем: «Все права защищены. Воспроизведение, сдача в прокат, публичное исполнение, передача в эфир и по кабелю и иное использование без разрешения правообладателя запрещены». Раньше в музыкальных кругах мы назвали этот текст мелким почерком «страшилкой».

МИФ 7. «Я БЕСПЛАТНО СКАЧАЛ ТРЕК НА САЙТЕ И МОГУ СВОБОДНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ».

Бесплатно скачанный трек не всегда означает свободу его использования в своих проектах. Права на такую музыку часто принадлежат сайту, и без соответствующего лицензирования ты рискуешь столкнуться с проблемами.

МИФ 8. «ЕСЛИ Я ИСПОЛЬЗУЮ МУЗЫКУ В ЛИЧНОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ, ТО Я МОГУ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕСПЛАТНО».

Это не так.

Чужую интеллектуальную собственность нельзя использовать, даже если ты не получаешь с этого прибыли и делаешь проект на общественных началах. Для некоммерческих проектов существует тип установленной лицензии, она называется nonprofit use, то есть лицензия без получения выгоды. Разрешение на неё тоже надо запрашивать у правообладателя, только он решает, давать или не давать разрешение использовать песню в проекте, ведь автор произведения может расходиться с создателем некоммерческого видео во мнениях по моральным, этическим или политическим вопросам.

МИФ 9. «АВТОР МУЗЫКИ И АВТОР ТЕКСТА УМЕРЛИ, Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕСНЮ БЕСПЛАТНО».

Это не так.

Законы, существующие в России и США (именно их в первую очередь соблюдает YouTube), защищают права автора ещё в течение 70 лет после его смерти, начиная отсчёт от начала следующего после смерти автора года. Права переходят по наследству его семье или родственникам.

МИФ 10. «БЕСПЛАТНО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕБОЛЬШОЙ ОТРЫВОК ПЕСНИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 7 СЕКУНД».

Это не так.

Хронометраж «бесплатной дозволенности», по разным источникам, варьируется от 6 до 10 секунд. На практике нельзя использовать из песни ни одной секунды. Сам факт включения твоей песни должны согласовать с тобой и подписать лицензионный договор, будь это отрывок длиной в одну секунду, 40 секунд или песня целиком. Длительность звучания песни может быть предметом для торгов и согласования итоговой суммы, но безвозмездное звучание песни малым хронометражем без договора приравнивается к нарушению использования. Исключение составляют новостные и образовательные программы, которые должны быть уничтожены спустя определённый срок хранения в архиве.

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МИФ 11. «МОЖНО СДЕЛАТЬ РЕМИКС НА ИЗВЕСТНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ТОГДА Я БУДУ АВТОРОМ САМ И МНЕ НЕ НУЖНО ЕГО С КЕМ-ТО СОГЛАСОВЫВАТЬ».

Это не так. Идея о том, что можно изменять чужие музыкальные произведения и создавать на их основе новые, не нарушая авторские и смежные права, неверна. Любые модификации требуют согласия правообладателей.

Если ты делаешь ремикс, то, образно говоря, ты «подмешиваешь» новый соус в старое блюдо. Неважно, сколько соуса ты зальешь в блюдо, его основа останется прежней. То есть авторские права (если делаешь кавер) будут содержать доли оригинальных авторов музыки (если это инструментал) и текста (если это изначально песня), а ты станешь СОАВТОРОМ в новом произведении, то есть одним из авторов, но не полноправным владельцем всех прав на песню, а только в его части. В договоре это может быть определено как «аранжировка» для авторских прав и как «техническая переработка» для смежных прав.

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