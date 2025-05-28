Катя Комиссарова назначена директором по работе с артистами в сервисе Звук

Катя Комиссарова стала новым директором по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук. Прежде Комиссарова работала как со стримингами, так и с лейблами, реализуя проекты с отечественными и зарубежными артистами.

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Основной задачей Комиссаровой будет создание успешных коллабораций с исполнителями в разных жанрах. Это должно увеличить узнаваемость бренда Звук среди музыкантов и пользователей, сообщается в пресс-релизе.

«Каждый артист уникален, и наша задача как стриминга — помочь ему найти своего слушателя. Мы сосредоточимся на работе как с популярными исполнителями, так и с теми, кто только начинает набирать аудиторию. Кроме того, мы продолжим интегрировать в Звук новые возможности для поддержки артистов и их творчества, а также создавать актуальные медийные проекты», — комментирует Катя.

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