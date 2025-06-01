Не только «Плывёт веночек»: хиты и неожиданные песни Надежды Кадышевой

1 июня свой 66-й день рождения празднует Надежда Кадышева, кумир зумеров и тех, кто родился задолго до появления интернета. Кадышева прославилась как бессменная солистка фолк-ансамбля «Золотое кольцо», который в 1988 году основал её муж Александр Костюк. В честь праздника «Рамблер» собрал плейлист, в котором вы можете послушать песни Кадышевой и «Золотого кольца». Среди них вы найдёте не только хиты, но и незаслуженно обделённые вниманием сокровища вроде кавера на «Кино» и коллаборации с Тото Кутуньо.

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Популярные песни Надежды Кадышевой

«Широка река»

Песня «Широка река» вышла в 2003 году, но стала хитом чуть позже, когда в 2004-м попала в эфир шоу «Фабрика звёзд — 4». Тогда вместе с Надеждой Кадышевой композицию исполнил Антон Зацепин. Видимо, сотрудничество фолк-певицы с модным на тот момент поп-артистом зацепило внимание аудитории.

Самое мощное в композиции — это припев, над смыслами которого можно долго размышлять. Строчки «Коротаем мы ночи длинные нелюбимые с нелюбимыми» надолго остаются в памяти, а раскатистый вокал Надежды Кадышевой делает их крайне эмоциональными.

«Течёт ручей»

Судя по названиям песен, у «Золотого кольца» особое пристрастие к воде. Этот образ часто толкает коллектив на размышления о глубоком и философском. В композиции «Течёт ручей» вода символизирует непрерывный бег времени. В центре сюжета — мужчина и женщина, которые встречаются спустя много лет. После того как они увидели друг друга, их остывшая любовь зажигается «седым огнём».

Несмотря на происходящую в лирике драму, песня звучит очень весело и энергично. Пусть многие и думают, что корнями она уходит в народное творчество, на самом деле у неё есть свои авторы. Музыку сочинил Александр Костюк, а слова — поэт-песенник Пётр Черняев. Впервые трек «Течёт ручей» был представлен публике в 1995 году. Песня вошла во второй альбом «Золотого кольца».

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«Я не колдунья»

В 1996 году в альбоме «Очаровательные глазки» вышла песня «Я не колдунья». В ней поётся о женщине, которая заманила в свои сети женатого мужчину с двумя детьми. Но героиня не чувствует себя из-за этого виноватой, ведь сама судьба послала ей эту грешную любовь.

Слушателям больше всего в этой песне запомнился не скандальный сюжет, а задорная «кричалка» — «Эй, да-ра да-ра, дэ-ра, ай, да-да-да-да-да-да». Она стала визитной карточкой Надежды Кадышевой.

«Подари, берёзка»

Безответная любовь часто проскальзывает в творчестве «Золотого кольца», несмотря на крайне удачный брак главных участников коллектива — Кадышевой и Костюка. В песне «Подари, берёзка» Кадышева поёт о тяжести жизни без взаимных чувств. Видимо, лирическая героиня композиции настолько обезумела от любви, что просит у берёзы серёжки, чтобы ходить на свидания к своему «милому». В композиции, несмотря на внутреннюю драму, звучит простая и жизнерадостная мелодия, надолго застревающая в голове.

«Плывёт веночек»

Именно эта песня открыла зумерам Надежду Кадышеву. Композиция вышла в 2006 году в составе альбома «Моя любовь», но настоящая слава к ней пришла в 2024-м. Трек завирусился в соцсетях. Благодаря этому молодёжь стала активно снимать под него короткие видео и скупать билеты на концерты «Золотого кольца».

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В песне «Плывёт веночек» есть привычный для Надежды Кадышевой диссонанс. Основная тема композиции — это одиночество. Сопровождает печальную лирику бойкая музыка, под которую легче кружить хороводы, чем грустить.

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Скрытые жемчужины Надежды Кадышевой

«Без обратного билета»

Когда неожиданное внимание зумеров свалилось на Надежду Кадышеву, она решила не упускать шанс. В феврале 2025-го певица представила сингл «Без обратного билета», который был посвящён осени. Пусть артистка и перепутала времена года, песню встретили тепло.

В этом треке Кадышева пытается поймать моду за хвост, поэтому его начало отдалённо напоминает клубные хиты. При этом свои истоки певица не забыла: вслед за современными битами вступает балалайка. Сдабривается это всё фирменным игривым вокалом Кадышевой.

«Плачет дождик»

Если бы Кадышева решила сменить направление и уйти в поп, то она бы не пропала. Доказательство тому — песня «Плачет дождик», которая была записана вместе с бойз-бэндом «Премьер-министр». В одной песне артисты соединили народные напевы Кадышевой и жёсткий автотюн, модный в начале нулевых.

В этом треке Кадышева пробует петь в непривычной для себя манере, из-за чего её голос звучит очень нежно и хрупко. Особого шарма композиции добавляет лирика, в которой музыканты сравнивают ушедшую любовь с осенней природой.

«Ждём перемен»

Дискография Надежды Кадышевой скрывает много неожиданных моментов, например кавер на культовую песню «Перемен» от группы «Кино». Соединение рока и народных мотивов — это дикая смесь, которая на удивление в исполнении Кадышевой не вызывает противоречивых чувств. Народная певица может прекрасно подстраивать свой голос под различные жанры. Для этой композиции она выбрала мощную и твёрдую подачу, которая отлично легла на лирику Виктора Цоя.

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«Дурман-трава»

Отдельного внимания заслуживает совместная песня Надежды Кадышевой и Игоря Николаева «Дурман-трава». Пусть Николаева в ней почти и не слышно, его влияние на композицию весьма ощутимо. В народную музыку Кадышевой в этом треке проникли поп, соул и даже рок. Например, соло на электрогитаре органично дополняют вокальные партии Кадышевой о жестокости любви.

«Ты пригласил меня в кафе»

За свою жизнь итальянскому певцу Тото Кутуньо удалось поработать с несколькими культовыми певцами, среди которых — Адриано Челентано, Далида и Надежда Кадышева. С последней он выпустил песню, в которой смешались русский и итальянский языки. Не обошлось и без романтического диалога между Кутуньо и Кадышевой, в которой итальянец осыпает комплиментами российскую фолк-диву.

Видимо, Кадышева настолько поддалась влиянию Кутуньо, что совершенно забыла про берёзы, поля и балалайку и начала петь про скрипку, розы и море. Народные мотивы она тоже оставила в стороне, но, вероятно, они бы просто не вписались в эту итальянскую эстетику.

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