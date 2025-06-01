Не только «Плывёт веночек»: хиты и неожиданные песни Надежды Кадышевой
1 июня свой 66-й день рождения празднует Надежда Кадышева, кумир зумеров и тех, кто родился задолго до появления интернета. Кадышева прославилась как бессменная солистка фолк-ансамбля «Золотое кольцо», который в 1988 году основал её муж Александр Костюк. В честь праздника «Рамблер» собрал плейлист, в котором вы можете послушать песни Кадышевой и «Золотого кольца». Среди них вы найдёте не только хиты, но и незаслуженно обделённые вниманием сокровища вроде кавера на «Кино» и коллаборации с Тото Кутуньо.
Популярные песни Надежды Кадышевой
«Широка река»
Песня «Широка река» вышла в 2003 году, но стала хитом чуть позже, когда в 2004-м попала в эфир шоу «Фабрика звёзд — 4». Тогда вместе с Надеждой Кадышевой композицию исполнил Антон Зацепин. Видимо, сотрудничество фолк-певицы с модным на тот момент поп-артистом зацепило внимание аудитории.
Самое мощное в композиции — это припев, над смыслами которого можно долго размышлять. Строчки «Коротаем мы ночи длинные нелюбимые с нелюбимыми» надолго остаются в памяти, а раскатистый вокал Надежды Кадышевой делает их крайне эмоциональными.
«Течёт ручей»
Судя по названиям песен, у «Золотого кольца» особое пристрастие к воде. Этот образ часто толкает коллектив на размышления о глубоком и философском. В композиции «Течёт ручей» вода символизирует непрерывный бег времени. В центре сюжета — мужчина и женщина, которые встречаются спустя много лет. После того как они увидели друг друга, их остывшая любовь зажигается «седым огнём».
Несмотря на происходящую в лирике драму, песня звучит очень весело и энергично. Пусть многие и думают, что корнями она уходит в народное творчество, на самом деле у неё есть свои авторы. Музыку сочинил Александр Костюк, а слова — поэт-песенник Пётр Черняев. Впервые трек «Течёт ручей» был представлен публике в 1995 году. Песня вошла во второй альбом «Золотого кольца».
«Я не колдунья»
В 1996 году в альбоме «Очаровательные глазки» вышла песня «Я не колдунья». В ней поётся о женщине, которая заманила в свои сети женатого мужчину с двумя детьми. Но героиня не чувствует себя из-за этого виноватой, ведь сама судьба послала ей эту грешную любовь.
Слушателям больше всего в этой песне запомнился не скандальный сюжет, а задорная «кричалка» — «Эй, да-ра да-ра, дэ-ра, ай, да-да-да-да-да-да». Она стала визитной карточкой Надежды Кадышевой.
«Подари, берёзка»
Безответная любовь часто проскальзывает в творчестве «Золотого кольца», несмотря на крайне удачный брак главных участников коллектива — Кадышевой и Костюка. В песне «Подари, берёзка» Кадышева поёт о тяжести жизни без взаимных чувств. Видимо, лирическая героиня композиции настолько обезумела от любви, что просит у берёзы серёжки, чтобы ходить на свидания к своему «милому». В композиции, несмотря на внутреннюю драму, звучит простая и жизнерадостная мелодия, надолго застревающая в голове.
«Плывёт веночек»
Именно эта песня открыла зумерам Надежду Кадышеву. Композиция вышла в 2006 году в составе альбома «Моя любовь», но настоящая слава к ней пришла в 2024-м. Трек завирусился в соцсетях. Благодаря этому молодёжь стала активно снимать под него короткие видео и скупать билеты на концерты «Золотого кольца».
Музыка из «лампового времени»: эксперты объяснили, почему Надежда Кадышева вновь популярна
В песне «Плывёт веночек» есть привычный для Надежды Кадышевой диссонанс. Основная тема композиции — это одиночество. Сопровождает печальную лирику бойкая музыка, под которую легче кружить хороводы, чем грустить.
Скрытые жемчужины Надежды Кадышевой
«Без обратного билета»
Когда неожиданное внимание зумеров свалилось на Надежду Кадышеву, она решила не упускать шанс. В феврале 2025-го певица представила сингл «Без обратного билета», который был посвящён осени. Пусть артистка и перепутала времена года, песню встретили тепло.
В этом треке Кадышева пытается поймать моду за хвост, поэтому его начало отдалённо напоминает клубные хиты. При этом свои истоки певица не забыла: вслед за современными битами вступает балалайка. Сдабривается это всё фирменным игривым вокалом Кадышевой.
«Плачет дождик»
Если бы Кадышева решила сменить направление и уйти в поп, то она бы не пропала. Доказательство тому — песня «Плачет дождик», которая была записана вместе с бойз-бэндом «Премьер-министр». В одной песне артисты соединили народные напевы Кадышевой и жёсткий автотюн, модный в начале нулевых.
В этом треке Кадышева пробует петь в непривычной для себя манере, из-за чего её голос звучит очень нежно и хрупко. Особого шарма композиции добавляет лирика, в которой музыканты сравнивают ушедшую любовь с осенней природой.
«Ждём перемен»
Дискография Надежды Кадышевой скрывает много неожиданных моментов, например кавер на культовую песню «Перемен» от группы «Кино». Соединение рока и народных мотивов — это дикая смесь, которая на удивление в исполнении Кадышевой не вызывает противоречивых чувств. Народная певица может прекрасно подстраивать свой голос под различные жанры. Для этой композиции она выбрала мощную и твёрдую подачу, которая отлично легла на лирику Виктора Цоя.
«Дурман-трава»
Отдельного внимания заслуживает совместная песня Надежды Кадышевой и Игоря Николаева «Дурман-трава». Пусть Николаева в ней почти и не слышно, его влияние на композицию весьма ощутимо. В народную музыку Кадышевой в этом треке проникли поп, соул и даже рок. Например, соло на электрогитаре органично дополняют вокальные партии Кадышевой о жестокости любви.
«Ты пригласил меня в кафе»
За свою жизнь итальянскому певцу Тото Кутуньо удалось поработать с несколькими культовыми певцами, среди которых — Адриано Челентано, Далида и Надежда Кадышева. С последней он выпустил песню, в которой смешались русский и итальянский языки. Не обошлось и без романтического диалога между Кутуньо и Кадышевой, в которой итальянец осыпает комплиментами российскую фолк-диву.
Видимо, Кадышева настолько поддалась влиянию Кутуньо, что совершенно забыла про берёзы, поля и балалайку и начала петь про скрипку, розы и море. Народные мотивы она тоже оставила в стороне, но, вероятно, они бы просто не вписались в эту итальянскую эстетику.
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