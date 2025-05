Сабрина Карпентер вернётся в игру Fortnite для «эпической танцевальной вечеринки»

30 мая в массовой онлайн-игре Fortnite стартует специальное мероприятие «Танцуй с Сабриной», посвящённое артистке Сабрине Карпентер. Игроков пригласят на виртуальную сцену к певице, где им нужно будет принять участие в ритм-игре Fortnite Festival. Мероприятие продлится до 16 июня.

© fortnite.com

«По мере того как вы попадаете в ритм, ваш счётчик сердечек будет заполняться. В конце каждой песни, если вы один из танцоров с наибольшим количеством сердечек, вы получите шанс внести свой вклад в шоу в качестве танцевального лидера, специалиста по спецэффектам или видеохудожника!» — говорится на официальном сайте Fortnite.

В апреле Сабрина Карпентер уже делала коллаборацию с Fortnite, вдохновлённую её мировым турне Short n' Sweet. Её треки Juno и Nonsense были добавлены в Fortnite Festival, а Please Please Please и Taste были доступны для покупки в магазине Fortnite.

Fortnite — это массовая онлайн-игра на выживание. Когда в ней появилась возможность открывать предметы и одежду, вдохновлённые Сабриной Карпентер, игроки стали собираться в виртуальном пространстве для импровизированных танцевальных вечеринок.

Лучшие зарубежные поп-альбомы 2024 года